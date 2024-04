Schauer in Berlin und Brandenburg: Vereinzelt Gewitter

Viele Wolken und Schauer bestimmen die Wetterlage in Berlin und Brandenburg am Dienstag.

Dabei treten am Nachmittag und Abend vereinzelt kurze Gewitter auf, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Am späten Abend klingt der Regen ab und es lockert auf. Gebietsweise kommt es zu Böen, in Schauernähe werden einzelne stürmische Böen erwartet. Die Höchstwerte liegen zwischen 10 und 13 Grad. Nachts wird es wechselnd bewölkt, örtlich regnet es. Es kühlt auf Temperaturen zwischen 0 und 3 Grad ab.

Am Mittwoch gibt es neben vielen Quellwolken kurzzeitig auch die Sonne zu sehen. Weiterhin kommt es lokal zu Schauern, die zum Abend hin abklingen. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 12 Grad. In der Nacht zum Donnerstag sind meist nur wenige Wolken am Himmel zu sehen. Dabei bleibt es trocken - bei Tiefsttemperaturen zwischen minus 1 und 2 Grad.

(dpa)