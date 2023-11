Schnee, Dauerfrost und Glättegefahr: Berlin und Brandenburg

Am Dienstag fällt Schnee in Berlin und Brandenburg und die Menschen müssen sich auf Dauerfrost und Glättegefahr einstellen.

In den frühen Morgenstunden und bis in den Vormittag hinein ist mit Schneefällen zu rechnen, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Bei Temperaturen um die null Grad kann dabei eine Schneedecke von bis zu fünf Zentimetern liegen bleiben. Bevor es in der Nacht erneut schneit, soll es am Nachmittag niederschlagsfrei bleiben. In der Nacht zum Mittwoch können die Schneefälle dann wieder bis zu fünf Zentimeter dick liegen bleiben, im Fläming und der Prignitz sind sogar bis zu zehn Zentimeter Schnee möglich. Bei Temperaturen zwischen minus drei und minus sechs Grad besteht auch nachts weiterhin Glättegefahr wegen überfrierender Nässe.

(dpa)