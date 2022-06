Sommerliche Temperaturen in Berlin und Brandenburg erwartet

Es wird sommerlich in Berlin und Brandenburg.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Potsdam mitteilte, steigen die Temperaturen nach 18 bis 21 Grad am Donnerstag am Freitag auf bis zu 27 Grad. Dazu wird es heiter und trocken, nachdem laut Vorhersage am Donnerstag im Norden Brandenburgs noch einzelne Schauer niedergehen.

Auch in den folgenden Tagen bleibt es meist heiter bis wolkig, trocken und warm.

(dpa)