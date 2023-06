Sommerliches Wetter und bis zu 30 Grad in Hessen erwartet

Zum Start der neuen Woche geht es in Hessen mit sommerlich warmem Wetter weiter.

Am Montag steigen die Temperatur auf maximal 26 bis 30 Grad, wie der Deutsche Wetterdienst am Sonntag in Offenbach mitteilte. In höheren Lagen bleibt es etwas kühler. Dazu weht ein schwacher bis mäßiger Wind.

Am Dienstag bleibt es heiter bis sonnig und niederschlagsfrei. Die Temperaturen erreichen in der Spitze 25 bis 29 Grad, in Berglagen etwa 21 Grad. Am Mittwoch soll es laut Wetterbericht stellenweise auch wolkige Phasen geben. Im Nordosten Hessens wird es bis 24 Grad warm, im Südwesten sind maximal 28 Grad zu erwarten.

(dpa)