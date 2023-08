Sonntag mit Sonnenschein und bis zu 28 Grad

Der Sonntag zeigt sich in Berlin und Brandenburg mit Sonnenschein und Temperaturen bis 28 Grad.

Dabei ziehen ab und zu Wolken auf, es bleibt aber trocken, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Sonntag mitteilte.

In der Nacht zum Montag fällt ebenfalls kein Regen. Es kühlt auf 17 bis 12 Grad ab. Der Montag beginnt bewölkt, später heitert es auf. Nachmittags ziehen im Süden von Brandenburg Wolken und schauerartiger, vereinzelt gewittriger Regen auf. In der Nähe von Schauern kann es laut Wetterdienst zu Sturmböen kommen. Die Höchstwerte liegen bei 28 bis 32 Grad, in Berlin um 31 Grad.

In der Nacht fallen gebietsweise Schauer und örtlich kommt es zu Gewittern, vereinzelt mit Starkregen und Sturmböen. Es kühlt auf 21 bis 17 Grad ab. Am Dienstag wechseln sich Wolken und Sonne ab, lokal ziehen Schauer und Gewitter auf. Die Temperaturen erreichen 27 bis 32 Grad.

(dpa)