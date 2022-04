Steigende Temperaturen in Berlin und Brandenburg

Der Frühling lässt die Temperaturen in Berlin und Brandenburg weiter steigen.

So werden nach 11 bis 15 Grad am Mittwoch und Donnerstag am Freitag bis zu 18 Grad erwartet, wie der Deutsche Wetterdienst in Potsdam am Mittwoch mitteilte. Auch die Sonne lässt sich wieder öfter blicken.

Zuvor ist es oft wolkig, aber nicht unfreundlich. Am Mittwoch lockern die Wolken während des Tages zunehmend auf und es kann zeitweise etwas regnen. Der Donnerstag bleibt meist trocken und es ist wechselnd bewölkt.

© dpa-infocom, dpa:220420-99-972014/2 (dpa)