Stürmischer Wochenbeginn in Berlin und Brandenburg

Zum Beginn der Woche müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf stürmisches Schauerwetter einstellen.

Am Montagvormittag sind Windböen und teils stürmische Böen zu erwarten, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Morgen mitteilte. Tagsüber bleibt es grau und wechselhaft bei Temperaturhöchstwerten zwischen vier und sieben Grad. Zeitweise können Regen-, Schneeregen- und Graupelschauer auftreten. Am Dienstag ist im Tagesverlauf mit Regen und Windböen bei sechs Grad zu rechnen. Auch am Mittwoch müssen sich die Menschen auf stürmische Winde und viele Wolken einstellen - die Höchstwerte liegen bei sieben Grad.

(dpa)