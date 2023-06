Temperaturen bis 27 Grad Celsius in Berlin und Brandenburg

Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten sonnige Tage mit Temperaturen bis 27 Grad Celsius.

Bereits der Montag startet mit viel Sonne, wie der Deutsche Wetterdienst(DWD) mitteilte. Im Tagesverlauf können bei bis zu 27 Grad vereinzelt Wolken aufziehen, dabei bleibt es aber trocken. Nachts kann es demnach von der Elster bis in die Niederlausitz etwas regnen, bis auf neun Grad sinken die Temperaturen.

Maximal 26 Grad sind am Dienstag möglich. Dabei bleibt es in der Regel heiter, vereinzelte Schauer sind nach DWD-Angaben aber möglich. Schauer sind auch in der Nacht auf Mittwoch weiterhin nicht auszuschließen, bis auf 10 Grad kühlt es ab.

Einen Wechsel von Sonne und Wolken und bis zu 27 Grad bringt nach den Angaben der Mittwoch. Dabei kann es teilweise nass werden. Die Nacht bleibt mit Tiefsttemperaturen um die 11 Grad dann weitgehend trocken.

Auch am Donnerstag steigen die Temperaturen wieder bis auf 27 Grad, wie es hieß. Zum Nachmittag und Abend hin sind lokal Schauer und vereinzelt auch Gewitter zu erwarten. Die Nacht zum Freitag bleibt großteils trocken nur in der südlichen Landeshälfte ist mit Schauern zu rechnen, bis auf 12 Grad sinken die Temperaturen.

(dpa)