Temperaturen bis 29 Grad: T-Shirt-Wetter

Die Jacke bleibt im Schrank - stattdessen sind T-Shirts gefragt: Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwarten am Wochenende Temperaturen zum Teil weit über 20 Grad.

Das Thermometer steigt am Samstag auf bis zu 21 Grad in der Uckermark, um 24 Grad in Berlin und bis zu 25 Grad an der Elster, wie der Deutsche Wetterdienst am Samstagmorgen mitteilte. Der Himmel ist wechselnd bewölkt bis heiter und es bleibt meist trocken.

Die Nacht zum Sonntag ist gering bewölkt bei Tiefstwerten von bis zu 10 Grad.

Auch der Sonntag ist heiter bis wolkig und überwiegend trocken. Es wird ungewöhnlich warm mit Temperaturen von bis zu 23 Grad in der Prignitz, um 26 Grad in Berlin und bis 29 Grad in der Neißeregion. Über den meisten Sonnenschein können sich die Menschen in der Niederlausitz freuen. Es weht ein meist schwacher Wind, der aber zeitweise regional böig auffrischt.

(dpa)