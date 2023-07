Unwettereinsätze in Brandenburg: Bisher keine Verletzten

Das kurze, aber heftige Unwetter mit Starkregen und Hagel in Brandenburg hat zahlreiche Einsätze der Feuerwehr ausgelöst.

Dabei rückten die Einsatzkräfte vor allem wegen umgestürzter Bäume und vollgelaufenen Kellern aus, wie die Regionalleitstellen am Dienstagmorgen mitteilten. In Neuenhagen bei Berlin (Landkreis Märkisch-Oderland) stürzte ein Baum auf ein Auto, in dem eine Person saß. Sie wurde von der Feuerwehr aus dem Auto befreit und blieb den Angaben zufolge unverletzt.

Zudem musste ein Zug auf der Regionalbahnstrecke in einem Waldstück kurz vor Müncheberg (Landkreis Märkisch-Oderland) wegen eines umgefallenen Baumes auf den Gleisen halten. 45 Personen wurden von Einsatzkräften aus dem Zug herausgeholt und zum Bahnhof Müncheberg gebracht, teilte ein Sprecher der Regionalleitstelle Oderland mit.

Bislang seien keine Verletzten bekannt, hieß es weiter aus den Regionalleitstellen. Wie viele unwetterbedingten Einsätze es genau gab, ist bislang nicht bekannt.

Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hatte zuvor für den Abend vor der Gefahr des Auftretens von schweren Gewittern gewarnt.

(dpa)