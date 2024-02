Viele Wolken und Regen in Berlin und Brandenburg

Zum Valentinstag müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg auf viele Wolken und Regen einstellen.

Mit bis zu 10 Grad bleibt es am Mittwoch aber mild - einzig im Süden Brandenburgs kann es in der Früh leichten Frost geben, teilte der Deutsche Wetterdienst (DWD) mit. Zunächst erreicht der aufkommende Regen Westbrandenburg und breitet sich von dort weiter aus. Dabei weht ein schwacher Wind. In der Nacht zum Donnerstag bleibt es stark bewölkt. Teils wird es nebelig-trüb und gebietsweise ist mit Regen zu rechnen. Bis auf sechs Grad kühlt es ab.

(dpa)