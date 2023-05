Wechselhaftes Wetter in Berlin und Brandenburg

Auf wechselndes Wetter müssen sich die Menschen am Donnerstag in Berlin und Brandenburg einstellen.

Wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte, ziehen im Laufe des Vormittags einige Quellwolken auf. Zum Abend lockert es dann auf und die Sonne scheint. Dabei bleibt es trocken bei Temperaturen zwischen 19 und 22 Grad. In der Nacht zum Freitag liegen die Tiefstwerte zwischen 5 und 8 Grad, Regen wird nicht erwartet.

Am Freitag gibt es viel Sonnenschein - und keinen Regen. Die Höchstwerte liegen zwischen 18 Grad in der Uckermark und 21 Grad in der Niederlausitz. Und auch der Samstag bietet viel Sonnenschein, laut DWD bleibt es weiterhin trocken. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 21 bis 24 Grad.

(dpa)