Wechselnd bewölkt in Berlin und Brandenburg: Morgens Nebel

Wechselnde Bewölkung und regenfreies Wetter erwartet die Menschen in Berlin und Brandenburg am Mittwoch.

Dabei startet der Tag zunächst neblig-trüb, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf lockert es zunehmend auf, es bleibt trocken. Die Höchstwerte liegen zwischen 7 und 9 Grad. In der Nacht wird es gering bewölkt bis wolkig. Es kommt zu Nebel und leichtem Frost - die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 3 und 1 Grad.

Am Donnerstag lösen sich laut DWD die Nebel- und Hochnebelfelder auf. Danach wird es überwiegend heiter und trocken. Die Temperaturen klettern auf Werte zwischen 11 und 14 Grad. Nachts sind nur wenige Wolken am Himmel zu sehen, in der zweiten Nachthälfte wird es örtlich neblig-trüb. Regen wird nicht erwartet - bei Tiefstwerten zwischen 3 und 6 Grad.

(dpa)