Wind in Berlin und Brandenburg lässt am Nachmittag nach

Der starke Wind nimmt in Berlin und Brandenburg deutlich ab.

Bis zum Mittag kann es durch einzelne Böen nochmal windig werden für die Menschen in der Region, danach schwächt der Wind aber ab, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) am Donnerstagmorgen mitteilte. Am Morgen kann es noch zu einzelnen Regen-, Schneeregen- und Graupelschauern kommen. Im weiteren Tagesverlauf gibt es vorübergehende Auflockerungen und es soll trocken bleiben. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis sieben Grad.

Am Freitag wird es zunächst sehr bewölkt und regnerisch. Die Höchstwerte liegen dann zwischen sechs und neun Grad. Das Wochenende startet heiter und überwiegend trocken bei Temperaturen zwischen vier und sechs Grad.

