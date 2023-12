Bedeckter Himmel mit Regen in Berlin und Brandenburg

Der Himmel zeigt sich in Berlin und Brandenburg am Donnerstag überwiegend bedeckt.

In der ersten Tageshälfte fällt laut der Vorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) örtlich etwas Regen, der rasch ostwärts abzieht. Danach gibt es demnach heitere Abschnitte und es bleibt trocken, bei frischem Wind. Auf milde neun bis zwölf Grad sollen die Temperaturen steigen.

In der Nacht zu Freitag fallen laut den Meteorologen bei wechselnder Bewölkung vereinzelt Schauer. Es bleibt windig bei Temperaturen zwischen fünf und acht Grad.

Stark bewölkt und weiter windig soll es den Angaben nach am Freitag werden. Zeitweise gibt es Schauer bei ähnlichen Temperaturen wie am Vortag. In der Nacht zum Samstag sollen die Temperaturen bei wechselnder Wolkendecke mit regionalen Schauern auf sieben bis vier Grad fallen, vereinzelte, kurze Gewitter seien nicht ausgeschlossen, hieß es.

Das Silvesterwochenende beginnt stark bewölkt und weiter windig. In der ersten Tageshälfte fällt am Samstag laut der Vorhersage zeitweise Regen. Später lockert es auf und bleibt trocken.

