Sonnenschein bei kühlen Temperaturen

Am Dienstag bleibt es rund um die Hauptstadt kühl. Dafür zeigt sich über längere Zeit die Sonne. Nachts sinken die Temperaturen auf frostige Werte. Die nächsten Tage versprechen wenig Besserung.

Die Menschen in Berlin und Brandenburg müssen sich am Dienstag weiterhin warm anziehen. Trotz Sonnenscheins bleibt es kühl, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorhersagte. Nach Frost am Morgen steigen die Temperaturen tagsüber auf 8 bis 10 Grad, meist ist es trocken und sonnig, im Norden Brandenburgs teils wolkig.

Nachts gibt es dann wieder gebietsweise Frost, die Temperaturen fallen auf bis zu minus 4 Grad und es bleibt überwiegend niederschlagsfrei. Wechselnd bis stark bewölkt ist der Himmel am Mittwoch, gelegentlich gibt es Schauer, auch Gewitter mit Graupel sind möglich. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 9 und 11 Grad.

In der Nacht zum Donnerstag rechnen die Wetterexperten erneut mit Temperaturen um den Gefrierpunkt, in Bodennähe geht es auf bis zu minus 4 Grad herunter. Vereinzelt fällt auch Regen. Tagsüber gibt es am Donnerstag dann viele Wolken, Regen- und Graupelschauer, teilweise auch erneut Gewitter.

(dpa)