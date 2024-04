Wechselhaftes Wochenende in Berlin und Brandenburg

Ohne Regenschirm geht es am Wochenende nicht: Die Menschen in Berlin und Brandenburg erwartet wechselhaftes Wetter und immer wieder gibt es Regen.

Der Freitag startet zunächst stark bewölkt, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) mitteilte. Es gibt voraussichtlich Regen, der sich am Nachmittag und Abend zum Teil schauerartig verstärkt. Im Westen Brandenburgs und in Berlin kommt es vereinzelt zu Gewittern mit Graupelschauern. Die Höchstwerte liegen zwischen 8 und 11 Grad.

In der Nacht zum Samstag halten sich die Wolken am Himmel, zeitweise tritt schauerartiger Regen auf. Es kühlt auf Werte zwischen 2 und 4 Grad ab.

Der Samstag wird wechselnd bis stark bewölkt. In Südbrandenburg werden Schauer erwartet, die bis zum Mittag abziehen. Im Tagesverlauf heitert es von Nord nach Süd zunehmend auf. Die Temperaturen liegen zwischen 8 und 10 Grad. Nachts bleibt es überwiegend klar und trocken. Verbreitet tritt Frost auf - bei Tiefstwerten zwischen minus 1 und minus 5 Grad.

Am Sonntag bleibt es heiter, am Nachmittag und Abend ziehen dichtere Wolken auf. Dabei kommt es zu einzelnen Regen- und Graupelschauern. Am späten Abend ziehen die Wolken dann wieder ab. Die Höchsttemperaturen liegen zwischen 8 und 11 Grad. In der Nacht wird es laut DWD klar und regenfrei. Die Temperaturen fallen auf Werte zwischen minus 3 und 0 Grad.

(dpa)