Jarasch: Wahlkampf war härter und aggressiver als 2021

Grünen-Spitzenpolitiker haben in Berlin ihre Hoffnung auf einen Sieg bei der Wiederholung der Abgeordnetenhauswahl am Sonntag betont.

Der Wahlkampf sei härter, aggressiver, aber auch politischer gewesen als der 2021, sagte die Grünen-Spitzenkandidatin Bettina Jarasch am Freitagabend bei der Abschlussveranstaltung der Grünen im Kino International in Mitte. Die Unterschiede der Parteien seien deutlicher geworden, die Grünen hätten daher die Chance auf eine "progessive Koalition", die sie anführen wolle, sagte Jarasch.

Außenministerin Annalena Baerbock (Grüne) betonte, die Wiederholungswahl mache deutlich, "was Demokratie ausmacht, nämlich auch Fehler einzugestehen". Sie fügte hinzu: "Deswegen freue ich mich auf diese Wahl an diesem Sonntag hier in Berlin." Gerade der Krieg Russlands gegen die Ukraine zeige, dass jede Wahl "immer auch ein Fest für Freiheit, Frieden und Demokratie" sei. "Das, was wir in der Ukraine tun, damit verteidigen wir auch unsere eigene Freiheit." Gerade in Berlin wisse man, was das bedeute und wie wichtig eine freie Wahl sei.

Wirtschaftsminister Robert Habeck (Grüne) betonte die Schwierigkeit von Veränderungen. Ein Beispiel dafür seien Windkraftanlagen, die viele nicht wollten, die aber trotzdem nötig seien. Nach den Gesetzen zur Flächenutzung seien auch in der Großstadt Berlin bis zu 40 Windkraftanlagen möglich - und die sollten auch kommen, auch wenn viele dagegen seien. "Berlin wird seine Flächenziele erfüllen unter der Regierenden Bürgermeisterin Bettina Jarasch."

(dpa)