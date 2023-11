Polizei rettet Wildschwein aus der Spree

Wegen eines Wildschweins in Seenot ist die Wasserschutzpolizei am Mittwoch auf der Spree ausgerückt.

Am Kaisersteg in Oberschöneweide war das Tier in dem Fluss gesichtet worden, wie die Polizei am Abend mitteilte. Zwar sind Wildschweine exzellente Schwimmer. Aufgrund der Spundwände kam das Tier jedoch allein nicht mehr aus dem Wasser. Bootsfahrer hatten bereits ein Seil an dem Schwein befestigt. Die Beamten übernahmen und führten das Tier an eine flache Stelle, wo es an Land gehen konnte.

(dpa)