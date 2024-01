Frost, Schnee und Glättegefahr in Berlin und Brandenburg

Am Mittwoch müssen sich die Menschen in Berlin und Brandenburg weiter auf frostige Temperaturen und Glättegefahr einstellen.

Dazu kommen teilweise bis zu 15 Zentimeter Neuschnee. Bis in den Vormittag hinein herrschen Temperaturen zwischen minus drei und minus acht Grad, wie der Deutsche Wetterdienst mitteilte. Im weiteren Tagesverlauf steigen die Temperaturen auf maximal ein Grad an.

Trotz der eisigen Temperaturen verzeichnete die Polizei am Mittwochmorgen zunächst keine Glätteunfälle. Dies könne sich aber mit dem Neuschnee ändern.

Am Hauptstadtflughafen BER wurden aufgrund des Winterwetters für Mittwochmorgen mehrere Inlandsflüge gestrichen, vor allem nach Frankfurt und München. Auch die Bahn hatte bereits am Vortag bundesweit vor wetterbedingten Einschränkungen im Schienenverkehr gewarnt.

Der Himmel bleibt am Morgen in Berlin zunächst bewölkt, laut Wetterdienst kann er zeitweise sogar aufheitern. Es ist trocken, dazu weht ein schwacher Wind. Ab dem späten Nachmittag beginnt es zu schneien. Bis zum Donnerstagnachmittag sind 5 bis 10, in der Niederlausitz bis zu 15 Zentimeter Neuschnee möglich.

In der Nacht zum Donnerstag schneit es vor allem im Süden Brandenburgs weiter. Dabei besteht weiterhin Glättegefahr und die Temperaturen sinken auf bis zu minus fünf Grad.

(dpa)