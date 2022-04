Förderbank IBB zahlt 6,3 Milliarden Euro Corona-Hilfen aus

Die Investitionsbank Berlin hat seit Beginn der Pandemie 6,3 Milliarden Euro an Corona-Hilfen ausgezahlt.

Die Förderung floss in Berliner Unternehmen mit insgesamt mehr als 400.000 Arbeitsplätzen, wie die landeseigene Förderbank am Mittwoch mitteilte. Die Pandemie dominiert demnach das Geschäft der IBB. Allein im vergangenen Jahr entfielen von den Finanzierungszusagen von insgesamt 6,5 Milliarden Euro rund 3,5 Milliarden auf Corona-Hilfen. Mehr als 30 Förderprogramme waren aufgelegt worden, um einen Zusammenbruch der Wirtschaft zu verhindern.

In seinem Kerngeschäft machte das Institut so hohe Finanzierungszusagen wie nie, wozu auch der Rückkauf des Stromnetzes durch das Land und interne Umstrukturierungen beitrugen. Mit 443 Millionen Euro floss aber auch etwa ein Drittel mehr Geld in die Wirtschaftsförderung als im Vorjahr. In diesem Jahr steigt die Investitionsbank auch in die Arbeitsmarktförderung ein und unterstützt etwa Gründung, Beratung und Weiterbildung.

© dpa-infocom, dpa:220406-99-815894/2 (dpa)