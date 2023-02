Steinbach zu Ölpipeline: Kein Wortbruch des Bundes

Brandenburgs Wirtschaftsminister Jörg Steinbach hat sich in der Debatte über den Bau einer Ölpipeline von Rostock nach Schwedt an die Seite der Bundesregierung gestellt.

Der Bund habe keinen Wortbruch begangen, sagte der SPD-Politiker in einer Sondersitzung des Wirtschaftsausschusses des Landtags am Dienstag. Der Bund habe nie eine Zusage für den Bau einer neuen Pipeline für die Raffinerie PCK in Schwedt gemacht. Steinbach sagte zugleich, er hätte es jedoch im Sinne der Verwendung von Steuermitteln für nachhaltiger gehalten, eine neue Leitung zu bauen.

Raffinerie-Geschäftsführer Ralf Schairer äußerte am Dienstag sein Bedauern darüber, dass die Bundesregierung keine neue Pipeline plant. Linksfraktionschef Sebastian Walter warf dem Bund Wortbruch vor.

Der Bund hat für die Modernisierung der bestehenden Leitung, die Rohöl von Rostock nach Schwedt pumpt, um die 400 Millionen Euro zugesagt. "Die einzige Maxime ist, dass wir versuchen müssen, die Ertüchtigung der Pipeline so schnell wie möglich zu bewerkstelligen", sagte Steinbach. Ein Neubau einer parallelen Pipeline koste etwa 700 Millionen Euro. Die Gesellschafter der Raffinerie hätten es abgelehnt, sich an der Finanzierung zu beteiligen.

Steinbach zufolge ist es zudem nicht unproblematisch, Öllieferungen auch über Polen für PCK zu bekommen. Bislang wird die Anlage mit Öl versorgt, das über den Hafen Rostock nach Schwedt gelangt. Öl via Danzig ist schon seit langem im Gespräch.

Polen lehne es ab, mit dem russischem PCK-Gesellschafter zusammenzuarbeiten, sagte Steinbach im Ausschuss. Ein Schiff mit Öl sei daher nicht in Danzig entladen worden, sondern nach Dänemark zurückgefahren. Nicht der Gesellschafter Rosneft Deutschland, sondern allein die Energiekonzerne Shell und Eni als Miteigentümer könnten daher Öl für PCK über den Hafen Danzig bestellen, sagte Steinbach. Eine erste Lieferung sei am 20. Januar über Danzig angekommen, hieß es aus dem Bundeswirtschaftsministerium.

(dpa)