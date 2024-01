Stiftung Planetarium Berlin verzeichnet Besucherrekord

Die Stiftung Planetarium Berlin hat 2023 nach eigenen Angaben die meisten Besucher seit ihrer Gründung im Jahr 2016 verzeichnet.

Die Veranstaltungen der Stiftung lockten im vergangenen Jahr 509 180 Menschen an, wie es am Mittwoch in einer Mitteilung hieß. Das seien fast 100.000 mehr als 2022, dem bisherigen Rekordjahr.

Mit mehr als 351.000 Besuchern war das Zeiss-Großplanetarium im Stadtteil Prenzlauer Berg eigenen Angaben zufolge das meistbesuchte im deutschsprachigen Raum. In der Archenhold-Sternwarte stieg die Zahl der Interessierten auf 36 368 (2022 waren es 30.886). Das Planetarium am Insulaner zog bis Anfang Juli 53.768 Menschen an, bevor es wegen Umbauarbeiten geschlossen wurde.

