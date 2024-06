Hohe AfD-Ergebnisse, aber starke Alternative mit BSW

Bei den Europa- und Kommunalwahlen hat die AfD in den ostdeutschen Bundesländern hohe Ergebnisse eingefahren. Was bedeutet das mit Blick auf die drei Landtagswahlen im Herbst?

Der Erfurter Politikwissenschaftler André Brodocz sieht die AfD trotz hoher Wahlergebnisse bei den Europa- und Kommunalwahlen in Ostdeutschland in einem Dilemma. "Sie ist stärkste Kraft, aber weit von Mehrheiten entfernt", sagte er am Montag der Deutschen Presse-Agentur in Erfurt. Der AfD fehle damit eine reale Machtoption. "Um Politik zu gestalten, müsste die AfD koalitionsfähig werden." Sonst laufe die Partei, die in mehreren ostdeutschen Bundesländern wegen rechtsextremer Tendenzen vom Verfassungsschutz beobachtet wird, Gefahr, dass "ihre Wähler auf Dauer möglicherweise unzufrieden sind".

Zudem habe die Europawahl gezeigt, dass der AfD gerade in Ostdeutschland mit dem Bündnis Sahra Wagenknecht (BSW), dass etwa 15 Prozent aus dem Stand holte, eine Konkurrenz erwachse. Es gebe damit quasi eine "Alternative zur Alternative". Das gelte vor allem, aber nicht nur bei Protestwählern.

Für eine Parteineugründung in diesem Jahr sei das BSW-Europawahlergebnis in Deutschland insgesamt - vor allem aber im Osten - sehr beachtlich, sagte Brodocz. "Das hat weitreichende Auswirkungen." Erstmals seit mehreren Jahren gebe es in Thüringen, wo am 1. September ebenso wie in Sachsen ein neuer Landtag gewählt wird, rechnerisch die Chance auf eine Mehrheit jenseits der AfD. Sollten sich Umfragewerte stabilisieren, sehe er diese Mehrheit bei CDU, SPD und BSW in Thüringen. Brodocz: "Die AfD hat zwar im Vergleich zu den vergangenen Europa- und Landtagswahlen bessere Ergebnisse eingefahren, aber keine besseren Chancen, an einer Regierung beteiligt zu werden."

Der Politikwissenschaftler sieht in dem hohen AfD-Ergebnis in Ostdeutschland nicht die Folge einer "Denkzettelwahl" für die Berliner Ampel-Koalition oder die Brüsseler Bürokratie, wie beispielsweise Thüringen CDU-Chef Mario Voigt glaubt. Dafür seien die Zahlen zu stabil - auch mit Hinblick auf die Umfragewerte der Partei. Brodocz geht davon aus, dass zwei von drei AfD-Wählern eine relativ feste Parteibindung entwickelt haben. "Sie fühlen sich der AfD verbunden, "weil sie sich mit ihren politischen Forderungen identifizieren". An ihnen perlten auch die Skandale einzelner AfD-Europapolitiker oder eine noch nicht rechtskräftige Verurteilung von Thüringen Rechtsaußen Björn Höcke wegen Nutzung von Nazi-Parolen ab.

Nach Ansicht von Brodocz verstellt der Blick auf einen "blauen Osten" mit der AfD als stärkster Partei bei den Wahlen am Sonntag den Blick dafür, "dass sie im Westen auch wächst, wenn auch auf niedrigerem Niveau". Angesichts einer starken Bastion der AfD in den ostdeutschen Kommunalparlamenten sagte Brodocz, es gebe nach wie vor politische Gestaltungsmöglichkeiten jenseits der Partei am rechten Rand. "Im Alltag der Menschen wird das zunächst keine so starken Auswirkungen haben."

(dpa)