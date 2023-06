Wittenberge

15:06 Uhr

Bei Wohnungsräumung zwölf Waffen sichergestellt

Artikel anhören Shape

Einen gehörigen Schreck hat ein Mitarbeiter einer Wohnungsgesellschaft bei der Räumung einer Wohnung in Wittenberge (Prignitz) erlebt: Als er am Dienstag auf dem Bett des ehermaligen Mieters drei Waffen entdeckte, alarmierte der Mitarbeiter die Polizei, wie die Polizeidirektion Nord am Mittwoch berichtete.

Die Beamten stellten in der Wohnung insgesamt zwölf Schreckschusswaffen und Waffenattrappen sicher. Der 66-jährige frühere Mieter war zum Zeitpunkt der Räumung nicht in der Wohnung. Die Kriminalpolizei prüft nun, ob der Senior die Waffen rechtmäßig besaß. Warum der Mann die Wohnung räumen musste, war zunächst nicht zu erfahren. Polizeimeldung (dpa)

Themen folgen