Fehlende Sozialwohnungen: Berlin unter Spitzenreitern

In Berlin fehlen einer Studie zufolge rund 131.000 Sozialwohnungen.

Rund 236.000 benötigten Wohnungen steht ein Bestand von rund 105.000 gegenüber, wie aus einer Studie des Pestel-Instituts mit Zahlen aus dem Jahr 2022 hervorgeht. Bundesweit gehört Berlin demnach zu den Spitzenreitern bei fehlenden Sozialwohnungen - nach Baden-Württemberg (rund 206.000 fehlende Wohnungen) und Bayern (195.000 fehlende Wohnungen).

Das Verbändebündnis Soziales Wohnen, unter anderem mit Mieterbund, IG BAU und Caritas, hatte die Studie "Bauen und Wohnen 2024 in Deutschland" in Auftrag gegeben und die Ergebnisse am Dienstag vorgestellt. Koordiniert wird das Bündnis von der Deutschen Gesellschaft für Mauerwerks- und Wohnungsbau.

Bei Sozialwohnungen sind Mieten staatlich reguliert. Nur Menschen, bei denen die Behörden einen besonderen Bedarf sehen, dürfen dort wohnen. Das gilt allerdings nur für eine bestimmte Zeit, danach können die Wohnungen normal am Markt vermietet werden.

Im Schnitt entstanden von 2017 bis 2022 in Berlin rund 2500 Sozialwohnungen jährlich. Die Untersuchung wirft dem Staat "Missmanagement" bei diesem Thema vor. "Um bedürftigen Haushalten das Wohnen überhaupt noch zu ermöglichen, ist der Staat mittlerweile gezwungen, stetig steigende Mieten auf dem freien Wohnungsmarkt zu akzeptieren. Dabei zahlt er sogar Mieten, die oft deutlich über der Durchschnittsmiete liegen", so Studienleiter Matthias Günther vom Pestel-Institut. Dadurch seien die staatlichen Ausgaben für das Wohngeld und für die Kosten der Unterkunft geradezu explodiert.

