Schuster: Israelische Regierung könnte Vertrauen verspielen

Der Präsident des Zentralrats der Juden, Josef Schuster, hat bei einem Treffen mit dem israelischen Regierungschef Benjamin Netanjahu in Berlin Kritik geäußert.

"Ich habe dem Ministerpräsidenten meine Sorge darüber ausgedrückt, dass seine Regierung die israelische Gesellschaft zunehmend spaltet und dabei ist, Vertrauen in das demokratische Israel zu verspielen", sagte Schuster am Donnerstag in Berlin. Doch betonte er auch: "Jüdinnen und Juden in Deutschland und in aller Welt stehen fest an der Seite Israels und wollen dies auch weiterhin tun."

Schuster hatte Netanjahu bei einer Gedenkveranstaltung am Holocaust-Mahnmal Gleis 17 am Bahnhof Grunewald im Westen der Hauptstadt getroffen. Netanjahus rechts-religiöse Regierung steht wegen einer geplanten Justizreform im eigenen Land, aber auch international, in der Kritik. Der Vorwurf lautet, die Regierung wolle die unabhängige Justiz des Landes gezielt schwächen und damit faktisch die demokratische Gewaltenteilung aufheben.

(dpa)