Bündnis für weltoffenes Berlin: Klar gegen Antisemitismus

Das Bündnis für ein weltoffenes und tolerantes Berlin hat sich gegen Antisemitismus in Berlin gestellt.

"Wir werden uns vielleicht über manche Begrifflichkeiten streiten, aber "Kein Platz für Antisemitismus" ist schon eine sehr klare Aussage", sagte der Bischof der Evangelischen Kirche Berlin-Brandenburg-schlesische Oberlausitz (EKBO), Christian Stäblein, am Freitag vor einer Vollversammlung des Bündnisses. Entsprechende Aufkleber lagen bei der Pressekonferenz aus.

"Man macht sich vielleicht gar nicht klar, welche reale Angst Jüdinnen und Juden in Berlin in diesen Tagen haben", sagte Stäblein. Friedhard Teuffel, Direktor des Berliner Landessportbunds, verwies in diesem Zusammenhang auf den Sportverein TuS Makkabi Berlin, der seinen Spielbetrieb zwar aufrecht erhalten könne, seit dem Ausbruch des Gaza-Kriegs aber verstärkt Anfeindungen und Drohungen ausgesetzt sei.

Bei der Vollversammlung will das 2016 gegründete Bündnis zudem darüber beraten, wie es sich im kommenden Jahr aufstellen wird. Der Zusammenschluss besteht aus 23 Organisationen der Zivilgesellschaft, die sich auf verschiedene Weise für die Demokratie und ein solidarisches Zusammenleben einsetzen.

(dpa)