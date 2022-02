Zugverkehr in Berlin und Brandenburg weiter beeinträchtigt

Aufgrund von Unwetterschäden ist der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg weiterhin beeinträchtigt.

Aufgrund von Unwetterschäden ist der Bahnverkehr in Berlin und Brandenburg weiterhin beeinträchtigt. Zwischen Berlin und Rostock/Stralsund fuhren am Montag keine Fernverkehrszüge, wie die Bahn mitteilte. Im Regionalverkehr verkehrten keine Züge zwischen Potsdam und Michendorf (RB23) und Prenzlau und Angermünde (RE3). Auf der Linie RE3 wurde ein Notverkehr mit Bussen eingerichtet. Fahrgäste der Linie RB23 sollten auf die Buslinie 643 des Stadtverkehrs ausweichen. Bei der S-Bahn gab es am Montag keine witterungsbedingten Einschränkungen, sagte ein Sprecher.

Die Unwetter in den vergangenen Tagen hatten zu erheblichen Einschränkungen im Bahnverkehr geführt. Der Deutsche Wetterdienst rechnete bis Montagnachmittag mit Wind- und einzelnen Sturmböen zwischen 60 und 80 Kilometer pro Stunde. Am Abend solle der Wind demnach allmählich nachlassen.

