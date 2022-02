Zwei Frauen nach Brand in Chossewitz im Krankenhaus

Zwei Frauen sind nach einem Wohnungsbrand in einer Doppelhaushälfte in Chossewitz (Landkreis Oder-Spree) ins Krankenhaus gebracht worden.

Zwei Frauen sind nach einem Wohnungsbrand in einer Doppelhaushälfte in Chossewitz (Landkreis Oder-Spree) ins Krankenhaus gebracht worden. Die 71 Jahre alte Bewohnerin habe am Samstagabend eine 72 Jahre alte Bekannte zu Besuch gehabt und in der Küche einen Holz- beziehungsweise Kohleofen angeheizt, berichtete die Polizei am Sonntag. In der Folge geriet das Ofenrohr in Brand. Bei einem Löschversuch mit einer Decke und Wasser sei das Feuer außer Kontrolle geraten. Die alarmierte Feuerwehr übernahm die Löscharbeiten.

© dpa-infocom, dpa:220213-99-107800/2 (dpa)