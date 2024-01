Zu Ehren von Dörner: Dynamo vergibt die "3" nicht mehr

Auch zwei Jahre nach seinem Tod ist Hans-Jürgen Dörner unvergessen. Der Verein ehrt ihn mit einer besonderen Maßnahme.

Bei Dynamo Dresden wird die Trikot-Nummer 3 nicht mehr vergeben. Das gab der Fußball-Drittligist am Freitag anlässlich des zweiten Todestages von Dynamo-Legende Hans-Jürgen "Dixie" Dörner bekannt. Dörner hatte die "3" immer getragen. Er war am 19. Januar 2022 im Alter von 70 Jahren gestorben.

"Dixie bleibt für die Ewigkeit ein Glücksfall für Dynamo und den Sport insgesamt. Er war und ist für unzählige Fußballfreunde ein großes Vorbild", sagte Dynamo-Präsident Holger Scholze in der Pressemitteilung. Über mehr als fünf Jahrzehnte hinweg habe sich Dörner nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des grünen Rasens für die Farben der Stadt Dresden und des Vereins eingesetzt.

"Dixie ist in unseren Gedanken und bei der täglichen Arbeit für unseren Verein jederzeit präsent. Die wunderbare und einzigartige Ehrung, seine Rückennummer 3 in Zukunft nie wieder zu vergeben, ist für uns deshalb eine angemessene Würdigung seiner Verdienste, mit der wir zeigen wollen: Lieber Dixie, Du fehlst uns unendlich, aber wir behalten Dich in Erinnerung! Wir verehren Dich und werden Dein Andenken auch für kommende Generationen bewahren! In unseren Herzen lebst Du weiter! Denn Legenden sterben nie!", sagte Scholze

Dörner spielte 558 Mal für Dynamo, wurde je fünfmal Meister und Pokalsieger und führte die DDR 1976 in Montreal zu Olympia-Gold. Er absolvierte 100 Länderspiele.

(dpa)