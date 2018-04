Die 10 besten Accessoires fürs Volksfest

Pünktlich mit dem Frühlingsbeginn wird auch unter anderem mit dem Plärrer die Volksfeste-Saison eingeläutet. Den krönenden Abschluss bietet wie in jedem Jahr das bei Einheimischen und auch Touristen beliebte Oktoberfest. Das Angebot an Trachten und auch Volksfest-Gadgets ist enorm. Wir haben unsere Top 10 an Produkten im Folgenden für Sie zusammengestellt - vom Dirndl bis zum Flaschenöffner. Viel Spaß beim Stöbern und einen gemütlichen Bierzeltbesuch!

1) Designer Dirndl

Zahlreiche Volksfeste stehen vor der Tür und Sie haben noch nicht die passende Tracht gefunden? Dieses hochwertige Dirndl in Farben passend zum Frühling ist die Lösung, damit stiehlt Ihnen garantiert niemand die Show. Zu finden auf Amazon für ca. 75 Euro.

2) Trachtenset für den Mann

Mit diesem Trachtenset bestehend aus Lederhose, Hemd, Haferlschuhen und Socken macht jeder Mann neben den feschen Madln in ihren Dirndl eine gute Figur. Die Farbe des Hemds kann passend zur Dirndlfarbe der Liebsten gewählt werden. Das Outfit ist für 109,90 € in verschiedenen Größen auf Amazon erhältlich.

3) Charivari für die Tracht

Stylischer Hingucker für Männer als auch Frauen aber nicht zu übertrieben? Klassiker und doch modern? Kein Problem mit diesen edlen Charivaris im typisch bayerischen Design - garantiert der Hingucker bei Ihrem Outfit. Erhältlich unter anderem bei Amazon für Männer für 44,95 € und für Frauen für 12,95 €.

4) Holzuhr mit Hirschmotiv

Mit dieser rustikalen Holzuhr inklusive Hirsch-Applikation haben Sie die Zeit immer fest im Blick. Die Uhr passt dank natürlicher Haptik perfekt zur Lederhose und ist schon für rund 24 Euro auf Amazon erhältlich.

5) Herzl-Trachtentasche

Diese Umhängetasche ist die perfekte Ergänzung zu Ihrem Trachten-Outfit. Die kleine Trachtentasche in Herzform ist aus Filz gefertigt und mit Edelweiß, Herz oder Hirsch verziert. Passend zu Ihrem Dirndl können Sie aus einer Vielzahl an Farben wählen. Die Tasche ist unter anderem auf Amazon für 12,95 Euro erwerblich.

6) Bierkrug 140 Jahre Plärrer

Das Must-have für alle Freunde des Augsburger Plärrers: Dieser Sammlerkrug im edlen Augsburg-Design würdigt Schwabens größtes Volksfest zu dessen 140-jährigen Bestehen. Der hochwertige Steinmaßkrug ist auf eine Stückzahl von 250 limitiert und kann im Online-Shop der Augsburger Allgemeinen für rund 16 Euro erworben werden.

7) Alkoholtester fürs Smartphone

Der Alkoholtester fürs Smartphone als handlicher Schlüsselanhänger ist eine kleine Spielerei um zu sehen, wie hoch der Promillegehalt nach dem Volksfestbesuch wirklich ist. Ein verlässliches Ergebnis liefert allerdings nur das Messgerät der Polizei. Erhältlich bei Amazon für 45,22 Euro.

8) Schnullerband im Bayern-Design

Das perfekte Accessoires für den angehenden (Jung)Bayern. Der Clip im bayerisch-feschen Design hält Schnuller oder Spielzeug an Ort und Stelle fest. So wird der Besuch auf dem Volksfest auch mit den Kleinsten stilecht zum Vergnügen. Erhältlich auf Amazon für 16,90 Euro. Den passenden Schnuller gibt es für 9,90 Euro dazu.

9) Hirschhorn Flaschenöffner

Egal ob Limo, Wasser oder Bier – mit diesem Flaschenöffner können Sie garantiert jede Flasche ganz einfach und stilecht öffnen. Im zünftigen Hirschhorn-Design passt er auch prima zu Lederhose und Dirndl. Für rund 35 Euro ist dieser bei Amazon erhältlich.

10) Filzhut

Der traditionelle Filzhut mit einer Hahneschlappenfeder-Brosche aus echten Federn ist ein absoluter Hingucker. In schwarz oder grün passt er garantiert zu jedem Trachten-Outfit. Für nur 39,95 Euro auf Amazon darf er auf garantiert keinem Volksfest-Besuch fehlen.

