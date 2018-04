Mit diesen 10 Geschenken begeistern Sie jede Frau

10 Geschenkideen für Frauen die alles sind, außer gewöhnlich. Machen Sie mit diesen Geschenken die Freundinnen Ihrer Frau neidisch. Damit punkten Sie garantiert.

Ein Blick auf den Kalender zeigt: Bald hat die Freundin Geburtstag, der Hochzeitstag rückt immer näher oder es ist schon wieder Valentinstag. Sie müssen also schnell ein tolles und außergewöhnliches Geschenk oder Geburtstagsgeschenk für Ihre Frau oder Freundin besorgen? Wir zeigen Ihnen die besten Geschenkideen für Frauen, damit es keinen Ärger beim Verschenken gibt.

Der Klassiker der Geschenke für Frauen neu interpretiert: Rosenbox

Jede Frau freut sich über Blumen. Doch es muss nicht immer der klassische Blumenstrauß als Geburtstagsgeschenk für Frauen sein. Dieser ist schnell verwelkt und das Geschenk vergessen. Eine lang haltbare Rosenbox ist hier die ideale Geschenkidee für Frauen, die sich lange an einem Blumengeschenk erfreuen wollen. Edle, echte Rosen werden haltbargemacht und in einer stilvollen Box präsentiert. Eine blumige Geschenkidee für Frauen. Diese und andere Varianten der Rosenbox sind unter anderem bei Amazon erhältlich.

Individuelles Geschenk für Frauen: Ein ganz persönliches Buch

Eine ganz persönliche Geschenkidee ist das personalisierbare Buch. Mit diesem individuellen Geschenk für Frauen können Sie Ihrer Liebsten zeigen, wer Sie sind, was Sie bewegt und was Sie lieben. Mit diesem Geschenk kann Ihre Freundin oder Frau nochmal ganz neue Seiten an Ihnen entdecken. Dieses orginelle Ausfüllbuch gibt schon für ca. 9 € bei Amazon.

Gemütliche Geschenkidee für Frauen: die Kuscheldecke

Diese gemütliche Kuscheldecke ist nicht nur ein praktisches Geschenk für Frauen, sondern verspricht gleichzeitig romantische Abende zu zweit. Mit dieser Geschenkidee haben Frauen keine kalten Füße mehr und können gemütlich einen Film anschauen oder ein spannendes Buch lesen. Kombinieren Sie dieses Geschenk mit einer schönen DVD und schenken Sie Ihrer Frau einen romantischen Filmabend dazu. Diese Kuscheldecke ist unter anderem bei Amazon für rund 19 € erhältlich.

Pralinen mal anders: Wellness-Geschenke für Frauen

Pralinen als Geschenke für Frauen sind langweilig und nicht besonders einfallsreich. Also überraschen Sie Ihre Frau doch mal mit einer ganz besonderen Pralinenbox. Diese Geschenkidee für Frauen verspricht wunderschöne Wellnessmomente in der Badewanne: Denn diese Pralinen sind nicht zum Essen, sondern zum Baden gedacht. Die hochwertige Geschenkbox mit verschiedenen Badepralinen gibt es für rund 30 Euro bei Amazon zu kaufen.

Ganz persönliche Geschenke für Frauen: ein selbstgestaltetes Fotobuch

Ein individuelles und selbstgestaltetes Geschenk ist für Frauen immer eine ganz besondere Geschenkidee. Wer freut sich nicht, wenn der Partner sich die Mühe macht, die schönsten Momente in einem Fotoalbum festzuhalten? Dieses Geschenk wird jede Frau begeistern. Dieses Leder Fotobuch zum Selbstgestalten gibt es bei Amazon für ca. 14 Euro.

Verschenken Sie Reiseträume: individuelle Geschenkidee für Frauen

Mit diesem Geschenk für Frauen sagen Sie Ihrer Liebsten, dass Sie mit Ihr bis ans Ende dieser Welt gehen möchten. Eine Weltkarte, die zum Träumen einlädt. Planen Sie gemeinsam Ihre nächsten Reisen und freuen Sie sich zusammen auf die kommenden Abenteuer. Die Kork Pinnwandl finden Sie bei Amazon für 20,90 Euro.

Geschenkideen für Frauen: ein Bade-Set für die Schwiegermutter

Nicht zu persönlich und auch nicht zu romantisch sind Geschenke für Frauen wie ein schönes Bade-Set. Dieses Geschenk ist ideal für die Mutter oder die Schwiegermutter. Praktisch und schön verpackt, verspricht es tolle Badeerlebnisse. Dieses Set ist für rund 25 € bei Amazon erhältlich.

Teeblumen: Das besondere Teeerlebnis und Geschenk für Frauen

Dieses Geschenk für Frauen ist ebenfalls besonders für Mütter, Omas oder Schwiegermütter geeignet. Die unscheinbaren Blüten entfalten Ihre Schönheit in der Teekanne und begeistern durch Optik und Geschmack. Dieses Teeblumen Geschenkset gibt es für knapp 14 Euro bei Amazon.

Ein Liebensbeweis als Geschenk für Frauen: der Infinity Ring

Ein Ring ist wohl das ultimative Geschenk für Frauen. Doch es muss ja nicht gleich der Verlobungsring sein. Mit dem Infinity Ring bezeugen Sie Ihre unendliche Liebe und begeistern Ihre Frau oder Freundin garantiert. Der Ring ist für ca. 89 € bei Amazon erhältlich.

Überraschende Geschenke für Frauen: die Wundertüte

Wenn Sie gar nicht wissen, was Sie schenken sollen, dann verschenken Sie doch einfach mal was Unbekanntes. Wundertüten sind witzige Geschenke für Frauen: Ob als kleine Liebesgeste, als Geburtstagsgeschenk für die Kollegin oder als Geschenk für die Schwester. Überaschen Sie nicht nur die Beschenkte, sondern auch sich selbst mit dieser Geschenkidee für jede Frau. Die Wundertüten gibt es für verschiedene Themen und sind bereits ab 6 € bei Amazon erhältlich.

