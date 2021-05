Krumbach

"Live am Marktplatz" in Krumbach: Wird es dieses Jahr wieder Musik geben?

Immer gefragt sind die Konzerte bei "Live am Marktplatz". Vielleicht ist es diesen Sommer wieder soweit.

Plus Herrscht bald wieder Leben auf dem Krumbacher Marktplatz? Das Organisationsteam von "Live am Marktplatz" wäre bereit.

Von Nadine Rau

Die erste Vorbereitung wäre schon mal getroffen: Halbseitig gesperrt ist der Krumbacher Marktplatz für die Autofahrer bereits. Jetzt fehlen nur noch die passenden Veranstaltungen, die die Bürger ins Freie locken. Nichts ist da besser geeignet als die Veranstaltungsreihe "Live am Marktplatz", in deren Rahmen immer mittwochs und samstags Bands in den Sommermonaten aufgetreten sind. Momentan ist das zwar wegen den Regeln zur Corona-Pandemie noch nicht möglich, doch können sich die Krumbacher zumindest ein wenig Hoffnung machen?

