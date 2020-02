vor 17 Min.

Unfall: Lastwagen verstreut seine Ladung auf der A9

Auf der A9 bei Gefrees in Richtung Bayreuth verstreute ein Lastwagen seine Ladung.

Ein mit Paketen beladener Lastwagen verteilt seine Ladung auf der A9 bei Gefrees. Ein anderer Lastwagen ist ihm bei schneebedeckter Straße aufgefahren.

Auf der Autobahn 9 ist ein mit Paketen beladener Lastwagen bei einem Auffahrunfall umgekippt und hat seine Ladung auf der Fahrbahn verteilt.

Auffahrunfall: Ein anderer Lastwagen fährt dem Fahrzeug auf

Ein anderer Lastwagen sei in der Nacht zu Donnerstag auf schneebedeckter Straße auf das Fahrzeug aufgefahren, sagte ein Sprecher der Polizei. Beide Fahrer wurden leicht verletzt. Der umgekippte Wagen blockierte die A9 bei Gefrees in Richtung Bayreuth. Der Verkehr werde jedoch über einen Parkplatz an der Unfallstelle umgeleitet. Mit leichten Verzögerungen sei trotzdem zu rechnen. Bis zum Morgen solle der Lastwagen mit schwerem Gerät geborgen werden. (dpa)

