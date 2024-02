Die besten Online Casino Echtgeld Seiten im Test

Was macht ein Top Casino mit Echtgeld aus? Ein Experte gibt Antworten und hat im Test die besten Echtgeld Online Casinos 2024 in Deutschland ermittelt.

Nicht alle Online Casino Echtgeld Seiten sind gleichermaßen sicher und empfehlenswert. Wir verraten euch nachfolgend, worauf es bei der Suche nach passenden Echtgeld Casinos ankommt, wie wir unsere Casino Tests aufbauen und welche Tipps es für einen erfolgreichen Einstieg in die Welt der Spiele um echtes Geld gibt.

Die besten Online Casinos mit Echtgeld 2024

Online Casino Test als Liste: die Top 10 Echtgeld Seiten

bwin – Bestes Echtgeld Casino

Merkur Slots – Bestes Merkur Echtgeld Casino

StarGames – Top Echtgeld App

Löwen Play – Anbieter mit dem besten Echtgeld Bonus

Tipico – Viele Slots für Echtgeldspieler

Jokerstar – Gutes Startguthaben für Neukunden

LeoVegas – Top PayPal Casino

Betiton – Gute Spielautomaten Auswahl

Lord Lucky – Beste Book of Ra Echtgeld Casino

Winfest – Neuster Anbieter für Spiele mit echtem Geld

Online Casino mit Echtgeld: Die Testsieger nach Kategorie

Die Testsieger unseres Echtgeld Casino Vergleichs seht ihr in der oberen Tabelle auf einen Blick. Nachfolgend zeigen wir euch, welche Anbieter in welchen Kategorien besonders gut abschneiden. Ihr sucht das beste Online Casino, das einen besonders guten Bonus bereitstellt? Oder möchtet euch in einem Casino anmelden, das besonders hohe Auszahlungsquoten bietet? Ein Blick genügt.

Casino Test: nach diesen 6 Kriterien bewerten wir Echtgeld Casinos

Damit wir euch nur ausgezeichnete Glücksspielanbieter empfehlen, testen wir jedes Casino ausführlich und legen den Fokus auf bestimmte Angebots- und Qualitätsmerkmale. Den Titel "Bestes Online Casino für Echtgeld" verdient nur der Anbieter, der in allen Punkten auf ganzer Linie überzeugt. Welche Testkriterien es sind, verraten wir euch nachfolgend.

1. Gewinnchancen und Auszahlungsquoten

Ein wichtiges Merkmal beim Spielen um Echtgeld in einem Online Casino sind die Auszahlungsquoten der verfügbaren Slot Spiele. Sie sagen etwas über die Gewinnchancen von Spielautomaten aus. Je höher die Auszahlungsquote (auch als RTP bezeichnet – Return to Player), desto höher die langfristigen theoretischen Gewinnchancen. Daher testen wir die Glücksspielangebote hinsichtlich der Quoten ihrer Spiele.

Im Durchschnitt liegen die Auszahlungsquoten für Online Slots in Deutschland aktuell bei 90-92%. Das bedeutet, dass auf lange Sicht von 100 eingesetzten Euro 90-92 Euro wieder als Gewinn ausgezahlt werden. Dies ist der Glücksspielsteuer geschuldet, die parallel zum Glücksspielstaatsvertrag 2021 eingeführt wurde und bei 5,3% liegt.

Nachfolgend gibt es die Top 3 der besten deutschen Echtgeld Online Casinos mit hohen Auszahlungsquoten sowie drei tolle Slots mit hohen RTP-Werten in der Übersicht, damit ihr einen kleinen Überblick bekommt.

Top 3 Echtgeld Casinos mit hohen RTP-Werten:

bwin (96,50%)

Merkur Slots (96,00%)

StarGames (96,00%)

Top 3 der besten Spiele mit hohen Auszahlungsquoten:

Dragon's Treasure – 90,91% (EU-weit: 95,56%)

Wild Ranger – 90,15% (EU-weit: 95,15%)

Sparta – 91,08% (EU-weit: 97,05%)

Auf dem europäischen Glücksspielmarkt sieht das Ganze ein wenig anders aus. Dort liegen die durchschnittlichen Auszahlungsquoten der Spielautomaten bei 95-96% und es gibt Titel, bei denen die Quoten auf bis zu 99% klettern. Das bedeutet, dass hierzulande nicht das volle Potenzial der Slots ausgeschöpft wird, wobei die Online Casinos natürlich nichts dafür können.

Ebenfalls wichtig zu wissen ist, dass ein Online Glücksspiel wie Roulette oder Blackjack weitaus höhere Gewinnchancen wie Spielautomaten aufweisen. Die RTP liegt dort meist bei 98% und höher. Sobald es lizenzierte Anbieter für Tischsspiele und Live Casinos in Deutschland gibt, spielt diese Casinospiele, wenn ihr eure Gewinnchancen maximieren möchtet.

Macht euch auf jeden Fall die Mühe und vergleicht die Auszahlungsquoten, um das Meiste aus den Möglichkeiten herauszuholen. So sichert ihr euch die besten Gewinnchancen und setzt euer Geld möglichst effektiv ein.

2. Auswahl an Echtgeld Spiele

Ein weiteres Kriterium im Test ist das Sortiment der virtuellen Spielautomaten in den Online Slot Casinos. Da als Online Casino Echtgeld Spiele für deutsche Spieler derzeit nur Automatenspiele zur Verfügung stehen, sollte eine vielseitige Auswahl vorhanden sein. Sowohl Fans klassischer und moderner Spielautomaten sollen dabei zufriedengestellt sein. Merkur und Novoline sind in deutschen Casinos fast schon Pflicht, aber auch Anbieter wie Bally Wulff, Red Tiger und Pragmatic Play stellen spannende Spiele parat.

3. Zahlungsmethoden: schnelle Einzahlungen und Auszahlungen

Um eine umfassende Einschätzung eines Glücksspielangebots zu bekommen, darf ein Test der Zahlungsbedingungen nicht fehlen. Wir schauen uns die Zusammenstellung der Payment-Methoden an und befassen uns außerdem mit den geltenden Ein- und Auszahlungslimits. Pluspunkte im Echtgeld Casino Test gibt es zum Beispiel, wenn die Zahlungsmethoden vielseitig sind.

Idealerweise sind dabei die beliebtesten Bezahloptionen wie der Prepaid-Anbieter paysafecard, das e-Wallet PayPal und die Sofortüberweisung verfügbar, aber auch neue Payment-Dienste wie paylado sollten im Zahlungsportfolio nicht fehlen.

Gerade ein PayPal Casino ist bei den Spielern sehr gefragt. Wer auf Anonymität bedacht ist und eine hohe Kontrolle bei den Geldspielen will, dem empfehlen wir, nach einem Online Casino mit paysafe Ausschau zu halten. Was die Limits für Ein- und Auszahlungen angeht, so sind idealerweise sowohl sehr niedrige Beträge als auch hohe Summen ein- und auszahlbar.

Beachtet aber, dass in deutschen Online Casinos das Einzahlungslimit zunächst einmal auf 1.000 Euro im Monat begrenzt ist. Auf Antrag lässt sich dieses Limit allerdings unter Umständen erhöhen. Die Begrenzungen sind den gesetzlichen Regelungen geschuldet und etwas, worauf die Casino Anbieter keinen Einfluss haben.

Bezahlmethode Zahlungsart Einzahlung Auszahlung Verfügbarkeit in Casinos PayPal e-Wallet Ja Ja Häufig paysafecard Prepaidkarte Ja Ja (mit myPaysafe-Konto) Häufig Visa Kreditkarte Ja Ja Immer Klarna Banktransfer Ja Nein Häufig Trustly e-Wallet Ja Ja Häufig

Tipp: Diese Bezahlmethoden eignen sich besonders für eine 10 Euro Einzahlung

Im Online Casino Echtgeld einzuzahlen, ist ein sehr simpler Vorgang, allerdings eignen sich die Einzahlungslimits nicht immer für jeden Spieler. Wer ein kleines Budget zum Spielen mit Echtgeld zur Verfügung hat, hält nach Casinos Ausschau, die keine hohe Mindesteinzahlung haben. Zum Glück dürfte die Suche nicht lange dauern, denn die meisten Online Spielbanken ermöglichen Einzahlungen bereits ab 10 Euro.

Welche Zahlungsmethoden dafür in Frage kommen, müsst letztendlich ihr selbst entscheiden. Die meisten Zahlungsdienste ermöglichen kleine und große Einzahlungsbeträge, wobei vor allem PayPal und die paysafecard sehr populär sind. Es gibt aber noch viele weitere Payment-Anbieter, die schnelle und sichere Transaktionen ermöglichen und kleine Transaktionsbeträge erlauben.

4. Qualität der Echtgeld Casino App

Wer auch unterwegs die liebsten Glücksspiele erleben möchte und nicht auf einen Laptop oder einen PC angewiesen sein will, kommt um eine Online Casino Echtgeld App oder um eine mobile Webseite nicht herum. Die Qualität der Angebote unterscheidet sich je nach Online Casino, sodass ein Vergleich verschiedener Angebote immer empfehlenswert ist.

Wir testen die Ausstattung, die Benutzerfreundlichkeit und die Sicherheit der mobilen Anwendungen und stellen sicher, dass wir nur Casino Apps empfehlen, die in diesen Punkten höchsten Ansprüchen genügen.

5. Casino Bonus und Startguthaben

Kein Glücksspielanbieter, der etwas auf sich hält und in unserem Online Casino Test gute Bewertungen bekommen will, kommt um einen attraktiven und fairen Willkommensbonus herum. Im besten Fall erhalten neue Spieler als Dankeschön für ihre Einzahlung eine Kombination aus Bonusguthaben und Freispielen – und zwar zu transparenten und realistischen Bonus Bedingungen.

Wir kontrollieren daher nicht nur die Vielfalt der Boni, sondern befassen uns auch ausführlich mit den zugehörigen Konditionen. Auf diese Weise empfehlen wir euch nur Angebote, bei denen der Vorteil der Spieler im Vordergrund steht. Apropos Vielfalt: Gute Online Casinos mit Echtgeld zeigen sich häufig sehr kreativ, wenn es um die Gestaltung der Boni angeht.

Die Spanne der Möglichkeiten ist schier unendlich – und ihr könnt euch zum Beispiel auf die folgenden Spezialangebote freuen:

Reload Boni, sodass nicht nur die erste Einzahlung honoriert wird

Cashback-Aktionen, bei denen die Verluste nicht mehr so weh tun

Drops & Wins, mit denen die Spielsessions noch spannender werden

Turniere für diejenigen, die sich gerne mit anderen messen

Saisonale Boni zu Weihnachten, Ostern oder Halloween

Gewinnspiele für alle, die ihr Glück einmal mehr herausfordern wollen

Treue- und VIP-Programme für regelmäßige Spieler

Der Kreativität für einen Echtgeld Casino Bonus sind im Grunde keine Grenzen gesetzt und in unseren Tests schauen wir uns daher auch an, wie sehr sich die Online Casinos bemühen, ihre Spieler mit besonderen Vorteilen zu verwöhnen.

Der 10 Euro Bonus - Bereits mit wenig Einsatz Startguthaben sichern

Jeder Spieler hat ein anderes Budget, um im Casino Online Echtgeld Slots zu spielen. Wer nicht direkt mit hohen Summen ins Spiel einsteigen möchte, muss glücklicherweise nicht lange suchen. Alle von uns getesteten Online Casinos mit Echtgeld bieten die Möglichkeit, bereits ab 10 Euro einzuzahlen und sich auch mit diesem kleinen Einzahlungsbetrag den Willkommensbonus zu sichern.

Wenn ihr zunächst nur 10 Euro einzahlen möchtet, solltet ihr nach einem Bonus Ausschau halten, mit dem ihr mit der geringen Einzahlungssumme das Maximum herausholt. Habt ihr zum Beispiel einen 400 Prozent Bonus vor euch, dann bekommt ihr mit 10 Euro ganze 40 Euro obendrauf. Bei einem 100 Prozent Bonus wären es lediglich 10 Euro, die es dazu gibt. Wählt also stets mit Bedacht.

Gibt es ein Online Echtgeld Casinos mit Startguthaben ohne Einzahlung?

Wer im Online Casino einen Echtgeld Bonus ohne Einzahlung sucht, hat nur selten Glück. Solche Neukundenangebote sind eine Ausnahme in der Landschaft der virtuellen Spielbanken. Doch das bedeutet nicht, dass ihr niemals auf einen solchen Bonus trefft. Hin und wieder werdet ihr Freispiele als Dankeschön für die Anmeldung entdecken, noch seltener sind Bonusgelder.

Für einen No Deposit Bonus im Echtgeld Casino müsst ihr in der Regel eure E-Mail-Adresse und/oder eure Telefonnummer bestätigen und manchmal außerdem einen speziellen Bonus Code eingeben. Bedenkt aber: Ein bestes Online Casino mit Echtgeld zeichnet nicht das Vorhandensein eines einzahlungsfreien Bonusangebot aus, sondern eher die Tatsache, dass alle verfügbaren Boni fair und vielseitig sind.

6. Kundensupport der Casino Online Echtgeld Seiten

Nicht zuletzt spielt bei der Bewertung der Echtgeld Casinos auch die Kundenbetreuung eine Rolle. Schließlich kann es jederzeit passieren, dass ein Spieler eine Frage hat oder vor einem Problem steht, das er nicht selbst lösen kann. Gute Glücksspielanbieter wissen das und stellen unterschiedliche Kontaktmöglichkeiten zur Verfügung, über die Spieler deutschsprachige Kundenbetreuer erreichen.

In der Regel steht ein Live Chat zur Verfügung sowie eine E-Mail-Adresse für ausführlichere Anfragen. Idealerweise ist das Service-Team rund um die Uhr erreichbar und die Spieler müssen nicht lange bis zur Kontaktaufnahme warten. Ein Plus ist ein FAQ-Bereich, in dem die häufigsten Fragen kurz und verständlich beantwortet werden.

Die 10 Echtgeld Online Casinos mit bester Bewertung im Detail

Nachdem ihr nur sehen konntet, welche Online Casino Echtgeld Testsieger wir ermittelt haben, erklären wir euch nachfolgend, warum es diese Anbieter in die Bestenliste geschafft haben. Was bieten unsere Top Casinos in puncto Sicherheit, Zahlungsbedingungen und Spielangebot? Wir stellen die Top 10 in unserem Online Casino Vergleich ein wenig genauer vor.

Platz 1: bwin – Unser Testsieger 2024

In unserem Online Casino Test hat sich bwin als klarer Sieger herauskristallisiert, wenn man um echtes Geld spielen will. Den ersten Platz hat der Anbieter dem bestens gelungenen Gesamtpaket aus Vielfalt, Spielerfreundlichkeit und Sicherheit zu verdanken. Slot Fans können sich auf ein kunterbuntes Portfolio von über 250 Spielautomaten mit hohen Quoten freuen und finden dabei Titel von Merkur, Novoline, Play'n GO und Co.

Der Willkommensbonus ist mehr als großzügig und beinhaltet sowohl Bonusguthaben als auch reichlich Free Spins für Top Spielautomaten. Ein- und Auszahlungen sind in der Online Spielothek unter anderem mit PayPal möglich und laufen unter höchsten Sicherheitsvorkehrungen ab. Ein Echtgeld Online Casino wie aus dem Bilderbuch – und den Siegerplatz hat sich bwin redlich verdient.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken Vielseitige Slot Auswahl

Sichere Echtgeld Zahlungen

PayPal verfügbar

Lukrativer Neukundenbonus Schwächen Kein 24/7 Support

Kontaktoptionen schwer zu finden Zum Testsieger bwin

Platz 2: Merkur Slots– Echtgeld Casino, das jeden glücklich macht

Dem Testsieger dicht auf den Fersen ist mit Merkur Slots ein weiteres ausgezeichnetes Online Casino mit Echtgeld Spielen. Hier erwartet euch ebenfalls ein voll und ganz attraktives Glücksspielangebot, bei dem der Anbieter verstanden hat, worauf es ankommt. Höchste Sicherheit ist euch auch in diesem seriösen Casino mit GGL-Lizenz garantiert, sodass ihr eure Echtgeld Zahlungen ohne Bedenken durchführen könnt.

Es gibt im Portfolio viele Online Slots mit ansehnlichen Auszahlungsquoten, sodass euch beste Gewinnchancen sicher sind. Vor allem bei den Merkur Spielen gibt es viel Auswahl, aber auch andere Provider wie Greentube und Red Tiger tragen mit ihren Spielen zum Sortiment bei, das aus mehr als 300 Titeln besteht. Wir können für das Echtgeld Online Casino Merkur Slotseine klare Empfehlung aussprechen.

Vor- und Nachteile von Merkur Slots Stärken Vielseitiges Echtgeld Casino

Schnelle Zahlungen

Hohes Sicherheitsniveau

Renommierte Entwickler Schwächen Kleiner Willkommensbonus

Kein Treueprogramm Zu Merkur Slots

Platz 3: StarGames – Ausgezeichnetes Casino für Slot Fans

Im Online Casino Vergleich hat dieser Anbieter den dritten Platz belegt und gehört zu Recht in den Olymp der besten Echtgeld Casinos in Deutschland. Nicht zuletzt wegen der breitgefächerten Auswahl an Zahlungsmethoden, zu denen neben PayPal unter anderem noch Trustly, Skrill, Neteller und giropay gehören. Ein- und Auszahlungen sind bereits ab 10 Euro möglich.

Viele der Slots bei StarGames haben hohe Auszahlungsquoten, was für euch als Spieler nur von Vorteil sein kann. Insgesamt könnt ihr aus mehr als 200 Spielautomaten wählen - und darunter die beliebtesten Titel von Merkur, Novoline und Co. entdecken. Beeindruckend sind auch die vielen Boni und Promotionen, die auf neue und bestehende Spieler warten – und zu denen Cash Drops, Reload Boni, Drops & Wins sowie Gewinnspiele zählen.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken Bonusgeld & Freispiele zum Start

Turniere & Slot Races

Schnelle Echtgeld Zahlungen

PayPal & paysafe verfügbar Schwächen Live Chat nur nach Anmeldung

Kein 24/7 Support Zu StarGames

Platz 4: Löwen Play Casino - Löwenstark und super sicher

Das Löwen Play Casino bietet die idealen Bedingungen, um allerlei spannende Echtgeld Slots auszuprobieren. Trotz einiger kleiner Schwächen, die dem Echtgeld Casino die Top 3 gekostet haben, ist Löwen Play vielseitig, aufregend und bietet Rundum-Schutz für die Spieler und ihre Daten. Einzahlungen mit paysafecard, Visa, Klarna und Co. sind ab 10 Euro möglich und auch für Auszahlungen stehen viele Methoden parat.

Wie alle anderen Online Echtgeld Casinos aus unserer Bestenliste ist auch Löwen Play in Deutschland lizenziert und erfüllt somit höchste Anforderungen in puncto Sicherheit und Zuverlässigkeit. Für euch bedeutet das, dass die teils sehr hohen Auszahlungsquoten auch wirklich stimmen, dass eure Daten nicht an Dritte geraten und dass ihr eure Gewinne ohne Wenn und Aber ausgezahlt bekommt.

Vor- und Nachteile von Löwen Play Stärken 100€ & 100 Freispiele zum Start

Einzahlen ab 10€

Hoher Spieler- und Datenschutz

Slots mit Top Quoten Schwächen Eher kleine Spielauswahl

Kleiner FAQ-Bereich Zu Löwen Play

Platz 5: Tipico – Top Echtgeld Casino mit Slot Klassikern

Vor- und Nachteile von Tipico Stärken Viele Turniere

Mehr als 550 Slots

Schnelle Ein- und Auszahlungen

PayPal verfügbar Schwächen Keine 24/7 Betreuung

Kein VIP Club Zu Tipico

Platz 6: Jokerstar Casino – Der Joker unter den Echtgeld Casinos

Tipico, als eines der führenden Echtgeld Casinos, bietet eine breite Palette an sicheren Bezahloptionen für Online Casino Echtgeld Transaktionen. Zu den verfügbaren Zahlungsmethoden gehören, was für jeden Spieler eine bequeme Möglichkeit darstellt. Mit einer Mindesteinzahlung von nur 10€ öffnet sich die Tür zu spannenden Spielerlebnissen. Die, die von Top Anbietern wie Merkur, Play'n GO und Pragmatic Play zur Verfügung gestellt werden. Zudem bietet Tipico eine Fülle an Boni, darunter regelmäßige Turniere und den exklusiven Club 1.000x für Spieler, die das 1.000fache ihres Einsatzes gewonnen haben. Hier finden Spieler täglich neue Aktionen und Promotionen, die das Spielerlebnis bereichern. Bereits ab 10€ könnt ihr euch eure Gewinne auszahlen lassen.

Das Online Casino Jokerstar erwartet euch mit mehr als 350 Online Slots mit hohen Quoten und bietet neuen und bestehenden Spielern eine Fülle an Boni und Promotionen. Zum Start gibt es einen 200% Bonus samt Bonusspins und wer regelmäßig bei Jokerstar spielt, kann sich darüber hinaus über Reload Boni, Gratis-Freispiele, Drops & Wins und Slot Races freuen.

Einzahlungen sind mit zahlreichen Methoden möglich - beispielsweise mit giropay, Kreditkarte und Sofortüberweisung. Natürlich sind auch PayPal und paysafecard im Zahlungsportfolio verfügbar. Einzahlen könnt ihr zwischen 10 Euro und 1.000 Euro – und bei Auszahlungen sind nach oben keine Grenzen gesetzt. Höchste Sicherheit ist euch bei den Echtgeld Zahlungen garantiert.

Vor- und Nachteile von Jokerstar Stärken PayPal- und paysafe-Zahlungen

Zahlreiche Bonusaktionen

Sichere Datenverschlüsselung

Top Auszahlungsquoten Schwächen Kein 24/7 Support

Keine Service-Hotline Zum Jokerstar Casino

Platz 7: LeoVegas Casino – Löwenstarkes Glücksspielangebot

Für die oberen Ränge hat es bei LeoVegas nicht ganz gereicht. Dies liegt zum Beispiel daran, dass Spieler keine Merkur Slots vorfinden oder daran, dass viele andere Anbieter eine größere Anzahl an Boni zur Verfügung stellen. Nichtsdestotrotz kann LeoVegas im Online Casino Test in vielerlei Hinsicht punkten.

So beispielsweise mit den ausgezeichneten Rahmenbedingungen rund um die Ein- und Auszahlung. Transaktionen sind ab 10 Euro möglich und ihr müsst nicht lange auf die Bearbeitung der Zahlungsaufträge warten. Fürs Echtgeld-Spiel ist es darüber hinaus grundsätzlich von Vorteil, dass viele von den mehr als 250 Online Slots richtig gute Auszahlungsquoten haben.

Vor- und Nachteile von LeoVegas Stärken Slots von Top Entwicklern

Top Spiele zur Auswahl

Lukrativer Willkommensbonus

Sichere Ein- und Auszahlungen Schwächen Wenige Bonusangebote

Keine Merkur Slots Zum LeoVegas Casino

Platz 8: Betiton Casino – Preisgekröntes Echtgeld Casino

Im Ranking der besten Online Casinos mit Echtgeld Spielen hat es Betiton zwar nicht auf die oberen Ränge geschafft, aber für die besten 10 Anbieter für Glücksspiele mit echtem Geld hat es allemal gereicht. Dies ist unter anderem der facettenreichen Spieleauswahl zu verdanken sowie dem hohen Sicherheitsniveau, das die Spieler und ihre Daten effektiv schützt.

Nachholbedarf herrscht dafür bei den Boni und Spezialangeboten. So fällt der Neukundenbonus mit 50€ vergleichsweise dürftig aus, wobei die 100 Free Spins dies ein wenig wett machen. In puncto Bestandskundenboni sieht es mau aus. Hier ist überall noch reichlich Luft nach oben. Wie es sich für ein Top Echtgeld Online Casino gehört, sind die Ein- und Auszahlungen sowohl sicher als auch schnell durchgeführt.

Vor- und Nachteile von Betiton Stärken Breitgefächertes Spielangebot

Zahlen mit PayPal und Co.

Faire Rahmenbedingungen

Awards-Gewinner Schwächen Wenige Bonusangebote

Niedriger Willkommensbonus Zum Betiton Casino

Platz 9: Lord Lucky Casino – Wer häufig spielt, wird viel belohnt

Den vorletzten Platz in unserer Liste belegt Lord Lucky – und zwar, weil der Anbieter in einigen Punkten wie Spielauswahl und Kundensupport nicht ganz überzeugen konnte, aber viele Vorteile erwarten euch natürlich auch dort. Das wohl herausragendste Merkmal des Online Casinos ist das umfangreiche Loyalitätsprogramm für regelmäßige Spieler.

Wenn ihr in diesem Online Casino Echtgeld Slots spielt – und zwar auf regelmäßiger Basis – könnt ihr euch über Belohnungen wie Bonusguthaben und Freispiele freuen. Ihr verdient im Royal Crown Club Coins, die ihr anschließend gegen Belohnungen eintauscht. Bevor es ans Spielen geht, müsst ihr zuerst eine Einzahlung durchführen - und dies tut ihr unter sicheren Rahmenbedingungen.

Vor- und Nachteile von Lord Lucky Stärken Slots von Top Entwicklern

Umfassendes Treueprogramm

Hoher Spieler- und Datenschutz

Fairer Willkommensbonus Schwächen Keine telefonische Kundenbetreuung

Wenige FAQs Zum Lord Lucky Casino

Platz 10: Winfest Casino – Freispiele nach der Anmeldung

Auf dem letzten Platz ist im Online Casino Vergleich Winfest gelandet. Für die höheren Plätze hat es aufgrund von Nuancen nicht gereicht, denn insgesamt betrachtet, ist Winfest in vielerlei Hinsicht attraktiv und empfehlenswert. So zum Beispiel der Willkommensbonus: Nach der Anmeldung bekommt ihr Freispiele geschenkt. Und für die Einzahlung gibt es bis zu 100€ Bonusgeld obendrauf.

Die Auswahl der Spielehersteller ist bis dato eher übersichtlich, aber mit Merkur, Pragmatic Play, Play'n GO und Gamomat kann man nicht viel falsch machen. Ein- und Auszahlungen könnt ihr mit einer Vielzahl an Zahlungsmethoden wie Klarna, Trustly, MuchBetter, Apple Pay und natürlich PayPal durchführen. Höchste Sicherheitsmaßstäbe sind euch dabei auch hier sicher.

Vor- und Nachteile von Winfest Stärken Vielseitige Boni

Sichere Echtgeld Zahlungen

Ideal für mobile Nutzer

Viele Slots vorhanden Schwächen Keine Service Rufnummer

Kleiner FAQ-Sektor Zum Winfest Casino

Tipp: So macht ihr euren eigenen Online Casino Vergleich

Nun wisst ihr, welche Favoriten wir in unserem Test ermittelt haben und welcher Anbieter als bestes Online Casino für Echtgeld Zahlungen gilt. Allerdings muss das höchstplatzierte Casino nicht unbedingt auch das sein, da für euch am besten geeignet ist. Jeder Spieler hat eigene Vorstellungen davon, was ein top Casino ausmacht und nicht jede Spielbank kann sie erfüllen.

Daher ist es immer zu empfehlen, auch einen eigenen Vergleich der Echtgeld Casinos durchzuführen, um das individuell beste Angebot zu entdecken, mit dem ihr noch lange glücklich sein werdet. Wie ihr dabei am besten vorgehen solltet? Das verraten euch die folgenden Schritte:

So vergleicht ihr Online Casinos Gültige Lizenz Überprüft zuallererst, ob der Casino Anbieter eine offizielle Lizenz der GGL hat. Ein entsprechendes Logo befindet sich in der Regel im Footer auf der Startseite des Online Casinos.

Überprüft zuallererst, ob der Casino Anbieter eine offizielle Lizenz der GGL hat. Ein entsprechendes Logo befindet sich in der Regel im Footer auf der Startseite des Online Casinos. Spielauswahl Schaut nach, ob eure liebsten Spiele und eure favorisierten Entwickler im Sortiment des Echtgeld Casinos verfügbar sind. Ein Blick auf die Auszahlungsquoten lohnt sich ebenfalls.

Schaut nach, ob eure liebsten Spiele und eure favorisierten Entwickler im Sortiment des Echtgeld Casinos verfügbar sind. Ein Blick auf die Auszahlungsquoten lohnt sich ebenfalls. Zahlungsmethoden Vergleicht die Auswahl der Zahlungsmethoden und stellt sicher, dass euer Favorit darunter ist. Informiert euch außerdem über die geltenden Ein- und Auszahlungslimits.

Vergleicht die Auswahl der Zahlungsmethoden und stellt sicher, dass euer Favorit darunter ist. Informiert euch außerdem über die geltenden Ein- und Auszahlungslimits. Bonus Angebote Wir empfehlen auch immer einen Vergleich der Bonus Angebote für neue und bestehende Spieler. Nicht nur die Vielfalt zählt, sondern auch faire Bonus Bedingungen.

Ist das Spielen im Online Casino mit echtem Geld sicher und fair?

Bevor es darum geht, in einem Online Casino Echtgeld einzuzahlen, solltet ihr euch darüber informieren, wie es um die Sicherheit bestellt ist. Schließlich vertraut ihr diesem Casino euer schwer verdientes Geld an – ebenso wie sensible Zahlungsdaten. Zum Glück gibt es eindeutige Hinweise darauf, wie ihr ein sicheres und faires Casino erkennt.

Deutsche Lizenz: Online Casinos, die von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) lizenziert sind, halten höchste Sicherheitsstandards ein. Der Schutz der Spieler steht im Vordergrund – und die Umsetzung wird regelmäßig überprüft.

Online Casinos, die von der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder (GGL) lizenziert sind, halten höchste Sicherheitsstandards ein. Der Schutz der Spieler steht im Vordergrund – und die Umsetzung wird regelmäßig überprüft. Verifizierung der Auszahlungsquoten: Nicht nur die Echtgeld Casinos, sondern auch die Spiele werden von der GGL lizenziert. Für euch bedeutet das, dass ihr davon ausgehen könnt, dass an den Zufallsgeneratoren keine Manipulationen stattfanden und dass die angegebenen Quoten voll und ganz stimmen.

Nicht nur die Echtgeld Casinos, sondern auch die Spiele werden von der GGL lizenziert. Für euch bedeutet das, dass ihr davon ausgehen könnt, dass an den Zufallsgeneratoren keine Manipulationen stattfanden und dass die angegebenen Quoten voll und ganz stimmen. Datenschutz: In einem sicheren Casino sind alle Daten der Spieler sicher und werden nicht an Dritte weitergegeben. Alle entsprechenden Regelungen und Vorkehrungen sind in der Datenschutzerklärung des Casinos zu finden.

In einem sicheren Casino sind alle Daten der Spieler sicher und werden nicht an Dritte weitergegeben. Alle entsprechenden Regelungen und Vorkehrungen sind in der Datenschutzerklärung des Casinos zu finden. Technische Sicherheit: Damit der Datenschutz gewährleistet werden kann, erfolgt jegliche Datenübertragung in empfehlenswerten Casinos verschlüsselt. Moderne SSL-Technologie sorgt dafür, dass niemand Zugang zu persönlichen Spielerdaten bekommt.

Lasst euch weder von hohen Boni noch von Gewinnversprechen dazu bringen, auf einen Glücksspielanbieter zu setzen, der die Sicherheitsstandards nicht vollumfänglich erfüllt. Nur so könnt ihr euch sicher sein, dass ihr nicht auf einen Betrug hereinfallt und dass euer Geld und eure Daten in guten Händen sind.

Die besten Echtgeld Spiele mit Top Gewinnchancen

Schon gewusst? Wir unterziehen nicht nur Online Casinos, sondern auch die dort angebotenen Spielautomaten einem ausführlichen Test. Damit helfen wir euch dabei, eure Favoriten direkt zu entdecken und vermitteln euch wertvolles Wissen aus der Welt der virtuellen Glücksspiele. Welche Spiele sind es, die bei Spielern in Deutschland besonders beliebt sind und welche fehlen aktuell in den Casinos?

Welche Spiele um echtes Geld sind in Deutschland verfügbar?

Auf dem deutschen Glücksspielmarkt finden Spieler aktuell eine reduzierte Auswahl an Echtgeld Spielen vor. Seit der Regulierung aus dem Jahr 2021 sind nur einige Spielkategorien in Casinos mit deutscher Lizenz zugelassen. Hier ein kleiner Überblick:

Liste derzeit verfügbarer Echtgeldspiele:

Online Spielautomaten

Online Poker

Sportwetten

Lotto online

Spiele, die Aktuell nicht verfügbar sind:

Roulette

Blackjack

Baccarat

Bingo und andere Tischspiele

Video Poker

Live Casino

Es ist aber voraussichtlich nur eine Frage der Zeit, bis auch die oben genannten Spiele auf dem deutschen Markt zugänglich sind. In Zukunft dürfte es auch staatliche Lizenzen für Tisch- und Live Spiele geben, was das Spielsortiment der Online Casinos deutlich erweitern würde.

Slot Spiele mit Echtgeld: Diese Spielautomaten bieten hohe Auszahlungsquoten

Unsere Top 3 der Online Slots mit hohen Auszahlungsquoten haben wir euch bereits weiter oben vorgestellt. An dieser Stelle gibt es noch mehr Inspirationen für Spielautomaten-Fans. Wenn ihr nach Automatenspielen sucht, bei denen nicht nur Spielspaß und spannende Features, sondern auch hohe Auszahlungsquoten auf euch warten, dann sind die nachfolgenden Slots genau das Richtige für euch:

Eye of Horus – 90,25% (96,31%)

Fishin' Frenzy – 90,30% (96,12)

Pharao's Ring – 90,25% (95,19%)

Eye of Ra – 90,35% (96,00%)

Wild Ranger – 90,15% (95,15%)

Denkt daran, dass beim Spielen stets der Spaß im Vordergrund stehen sollte und achtet bei der Suche nach euren Slot Favoriten nicht nur auf die Quoten. Auch das Thema, das Gameplay und die möglichen Gewinnsummen sollten eine Rolle spielen.

Top 5 Merkur Echtgeld Online Casino Spiele

Einer der beliebtesten Slots-Hersteller ist der deutsche Spieleentwickler Merkur. Lange Zeit waren die Spielautomaten des Providers nicht in Online Casinos verfügbar. Der aktuelle Glücksspielstaatsvertrag (GlüStV 2021) hat dies geändert. Seit der Legalisierung der Echtgeld Online Casinos in Deutschland sind auch Merkur Slots in Hülle und Fülle verfügbar. Zu den beliebtesten unter ihnen im Merkur Echtgeld Online Casino gehören die folgenden:

El Torero

Fruitinator

Ghost Slider

Blazing Star

Tizona

Die Spielautomaten von Merkur zeichnen sich zum Beispiel durch ihre nostalgische Grafik und das klassische Gameplay aus, das an die alten Automaten aus lokalen Spielhallen erinnern. Doch auch moderne Kreationen von Merkur könnt ihr in einem Online Casino mit Echtgeld Spielen entdecken.

Top 5 Novoline Casino Spiele um echtes Geld

Die österreichische Software-Schmiede Novoline hat ebenfalls Spiele im Angebot, die bei Casinospielern unheimlich hoch im Kurs stehen. Darunter auch Book of Ra, der wohl beliebteste Online Slot überhaupt. In einem Novoline Echtgeld Online Casino gibt es aber noch mehr zu entdecken und die Top 5 der besten Novoline Slots haben wir auf einen Blick zusammengestellt:

Columbus

Diamond Frenzy

Explorer's Book

Fruit Queen

Indian Spirit

Schaut man sich den Online Casino Vergleich an, zeigt sich, dass es sich lohnt, mehrere Casino Seiten zu checken, um den Anbieter zu finden, der die meisten Novoline Slots hat. Beachtet, dass in manchen Echtgeld Casinos die Spiele des Entwicklers unter "Greentube" zu finden sind, einer Marke des Unternehmens Novomatic, zu dem Novoline als Marke gehört.

Im Casino online Echtgeld Spiele spielen: Tipps für den Einstieg

Wer noch neu ist in der Welt der virtuellen Glücksspiele, wird sich vielleicht fragen, was es am Anfang zu beachten gibt und wie ein erfolgreicher Einstieg gelingt. Wir erklären euch, wie ihr euch in einem Echtgeld Online Casino anmeldet, wie ihr euer Konto verifiziert und was für eine schnelle Auszahlung zu beachten ist. Zunächst aber einige Tipps, mit denen die ersten Schritte zum Kinderspiel werden:

Geht bei der Registrierung gewissenhaft vor. Macht nur wahrheitsgetreue Angaben, um später Probleme bei der Auszahlung zu vermeiden.

Zahlt nicht zu viel auf einmal ein. Beachtet natürlich die Tatsache, dass an der ersten Einzahlung ein Bonus hängt, aber es gibt keine Notwendigkeit, direkt hohe Summen zu überweisen, die euch zu unnötig hohen Einsätzen verleiten könnten.

Lernt zunächst einige Spielautomaten kennen, bevor ihr euch auf einen einzigen Titel festlegt. So findet ihr heraus, welche Slot-Arten euch gefallen und welche Entwickler euch am ehesten ansprechen.

Selbst das objektiv beste Online Casino mit Echtgeld Spielen wird euch keinen Spaß machen, wenn es nicht zu euch passt. Schaut bei der Wahl daher auch immer auf eure individuellen Wünsche und Vorstellungen.

Schaut nach, ob ihr einen Bonus Code braucht, um den Willkommensbonus zu aktivieren. Versäumt ihr die Code-Eingabe, wird euch das Neukundenangebot entgehen.

Das Wichtigste ist es, mit der richtigen Einstellung ans Glücksspiel heranzugehen. Am besten ist es, die Zeit im Casino als ein aufregendes Hobby zu sehen, an das keine Gewinnerwartungen geknüpft sind. So ist euch eine positive Erfahrung sicher.

So meldet ihr euch in einem Echtgeld Casino an

Je nach Online Casino kann der Anmeldeprozess leicht variieren, aber grundsätzlich läuft die Kontoeröffnung ähnlich ab. Die Registrierung ist in kurzer Zeit und in wenigen Schritten erledigt. Doch seht selbst!

Besucht die Seite des Online Casinos und klickt auf den Button, der die Anmeldung startet. Dieser ist in der Regel nicht schwer zu finden. Füllt das Registrierungsformular sorgfältig und aufmerksam aus. Bestätigt eure Angaben per Mausklick und schickt das Anmeldeformular ab. Meist müsst ihr anschließend eure E-Mail-Adresse bestätigen, indem ihr auf den Linkt klickt, der in der Willkommensmail zu finden ist.

Anschließend ist das neue Spielerkonto angelegt und muss nur noch verifiziert werden. Wie dies funktioniert, erfahrt ihr im folgenden Abschnitt.

Verifizierung des Online Casino Kontos

Direkt nach der Kontoeröffnung, noch bevor ihr eine Einzahlung durchführt, müsst ihr einen Verifizierungsprozess durchlaufen. Damit bestätigt ihr, dass ihr wirklich die Person seid, zu der die bei der Registrierung angegebenen Daten gehören. Dies ist ein gesetzlich vorgeschriebener Vorgang, der dem Spielerschutz und der Vorbeugung von Betrug dient.

Die meisten Casinos mit Echtgeld verlangen dafür, dass ihr Kopien bestimmter Dokumente bereitstellt, zu denen der Personalausweis gehört. Immer häufiger werden aber auch sogenannte Video-Ident-Verfahren durchgeführt, um den Inhaber des Casinokontos zu verifizieren. Normalerweise nimmt der Prozess nicht viel Zeit in Anspruch, sodass ihr zeitnah mit der ersten Einzahlung fortfahren könnt.

Schnelle Auszahlung der Gewinne

Wollt ihr in einem Online Casino Echtgeld auszahlen, dann gibt es zwei Faktoren, die die Auszahlungsdauer beeinflussen. Zum einen wären da die Bearbeitungszeiten der Casinos. Während der einen Anbieter die Auszahlungsaufträge sofort freigibt, müssen Spieler in anderen Online Spielbanken tagelang warten. Zum anderen hängt es auch von der Zahlungsmethode ab, wie schnell das ausgezahlte Geld ankommt.

Zahlt ihr zum Beispiel mit dem beliebten e-Wallet PayPal aus, ist die Transaktion blitzschnell erledigt. Genauso sieht das auch bei Trustly, Skrill und Neteller aus. Auszahlungen mit der Kreditkarte nehmen dagegen in der Regel einige Tage in Anspruch. Die nachfolgende Tabelle zeigt die wichtigsten Zahlungsmethoden und die zugehörigen Auszahlungszeiten.

Zahlungsmethode Auszahlungsdauer PayPal Sofort paysafecard 24 Stunden via myPaysafe-Konto Trustly Sofort Visa 2-4 Tage payz 1-2 Tage

Gibt es Gewinnstrategien, die funktionieren?

Für Echtgeld Spiele in Online Casinos gibt es grundsätzlich alle möglichen Strategien, die allesamt nur das Beste versprechen. Ihr könnt sie natürlich gerne ausprobieren, wenn sie euch dabei helfen, strukturiert und diszipliniert zu spielen. Allerdings solltet ihr wissen, dass es niemals eine Taktik oder eine Strategie für Online Slots und andere Casinospiele geben wird, die einen Gewinn garantieren.

Abseits von Spielen wie Poker, bei denen das eigene Geschick durchaus den Unterschied ausmachen kann, sind die meisten Games in Casinos reine Glückssache. Es gibt nichts, was Spieler tun können, um zum Beispiel den Ausgang einer Slot-Runde zu beeinflussen. Solche Spiele basieren auf nicht manipulierbaren Zufallsgeneratoren. Daher solltet ihr nie mit dem unbedingten Ziel zu gewinnen an das Glücksspiel herangehen, sondern es lediglich als aufregenden Zeitvertreib sehen.

Verantwortungsvolles Spielen: Das solltet ihr beachten

Auch wenn es niemals eine Gewinngarantie geben kann, können euch einige Tipps durchaus hilfreich dabei sein, um in einem Online Echtgeld Casino langfristig eine positive Spielerfahrung zu haben, verantwortungsvoll zu agieren und das Meiste aus den Möglichkeiten herauszuholen:

Spielt zuerst an den Demoversionen der Echtgeld Slots, um ein Gefühl für die Spielmechaniken zu bekommen und die Features kennenzulernen. So gehen die Anfängerfehler zulasten von Spielgeld und nicht auf Kosten des eigenen Geldes. Startet mit möglichst kleinen Einsätzen und steigert diese später ggf., wenn ihr euch sicher beim Spielen fühlt. Wollt ihr die höchsten Gewinnchancen bekommen, spielt mit der maximalen Anzahl an Gewinnlinien. Manche Slots haben variable Paylines, was es euch ermöglicht, die Gewinnchancen, aber auch die Höhe der Rundeneinsätze flexibel zu gestalten. Setzt euch Verlustlimits und haltet euch daran. So stellt ihr sicher, dass ihr immer den Überblick über euer Budget behaltet und stets verantwortungsbewusst spielt. Macht regelmäßige Pausen, um euch "abzukühlen" und einen klaren Kopf zu behalten. Lasst euch außerdem selbst bei längeren Verluststrähnen nicht zu unüberlegten Handlungen hinreißen.

Fazit unseres Online Casino Echtgeld Tests

Wir haben alle Glücksspielanbieter mit einer Lizenz aus Deutschland einem eingehenden Online Casino Test unterzogen und die Besten der Besten gefunden. Bei unseren Top Online Casinos könnt ihr euch sicher sein, dass alle Zahlungen mit Echtgeld unter sicheren Rahmenbedingungen stattfinden und dass ihr in guten Händen seid.

Wollt ihr ein Echtgeld Online Casino finden, das perfekt zu euch passt, dann beachtet nicht nur die Sicherheitsaspekte. Auch die Auswahl der Spiele, die Gestaltung der Bonusangebote und die Kundenbetreuung sollten eine Rolle spielen. Macht also den Vergleich und entdeckt eine virtuelle Spielbank, mit der ihr noch lange glücklich sein werdet.

Das Spielen in Echtgeld Casinos war noch nie so einfach und sicher wie jetzt. Spielautomaten Fans kommen voll auf ihre Kosten und können auch wieder PayPal für Einzahlungen nutzen. von Christoph Labrenz

Antwort auf häufige Fragen

Welches ist das beste Echtgeld Online Casino?

Beste Online Casinos mit Echtgeld sind auch immer eine Sache des persönlichen Geschmacks. Was allgemein für ein gutes Casino steht, sind hohe Sicherheitsmaßnahmen, eine Glücksspiellizenz aus Deutschland, schnelle und sichere Zahlungen, vielseitige Spielangebote sowie attraktive Bonusaktionen. Alles andere entscheiden die Vorlieben und Ansprüche der Spieler.

Kann man in Online Casinos wirklich Geld gewinnen?

Wenn ihr in einem Online Casino Echtgeld einsetzt, könnt ihr auch echtes Geld gewinnen und es euch ohne Wenn und Aber auszahlen lassen. Die Voraussetzung ist natürlich, dass ihr euch bei einem legalen und seriösen Glücksspielanbieter anmeldet. Nur dann gibt es eine Auszahlungsgarantie und nur dann könnt ihr sicher sein, dass mit euren Daten verantwortungsvoll umgegangen wird.

Welches Online Casino zahlt wirklich aus?

Bei jedem legalen Online Casino mit Echtgeld Spielen könnt ihr euch sicher sein, dass ihr eure Gewinne ohne Wenn und Aber ausgezahlt bekommt. Seriöse Casinos sind unter anderem an der Lizenz der deutschen Regulierungsbehörde GGL zu erkennen. Meldet euch daher nur bei vertrauenswürdigen Echtgeld Casinos an – egal, was die nicht legalen Anbieter auch immer versprechen.

Gibt es ein Online Casino mit Echtgeld ohne Einzahlung?

Grundsätzlich besteht keine Pflicht, in einem virtuellen Casino einzuzahlen. Ihr könnt euch auch an den Demoversionen austoben, auf die ihr nach der Anmeldung zugreifen könnt. Wollt ihr aber Echtgeld-Gewinne, kommt ihr um eine Überweisung auf euer Spielerkonto nicht herum. Achtet bei der Suche nach dem passenden Anbieter auf die Auswahl der Zahlungsmethoden sowie auf die Limits für Ein- und Auszahlungen.

Welches Casino Spiel gibt am meisten Geld?

Pauschal lässt sich diese Frage nicht beantworten. Glücksspiele sind unberechenbar und ein Spiel, bei dem jemand viel gewinnt, kann für einen anderen Spieler deutlich weniger auszahlen. Einen Hinweis auf mögliche Gewinnaussichten stellen bei einem Online Casino Vergleich die Auszahlungsquoten der Spiele dar. Je höher diese sind, desto geringer ist der hausvorteil des Casinos. Alles andere entscheidet das Glück.

Kann ich auch im Online Casino kostenlos spielen?

Ja, das könnt ihr. Alle der Online Casinos im Test bieten euch nach der Anmeldung die Möglichkeit, kostenlos zu spielen. Die vorherige Registrierung ist erforderlich und vom Gesetzgeber vorgegeben. Bevor ihr mit echtem Geld spielen beginnt, empfehlen wir euch, die gratis Demos zu nutzen, um euch mit dem Casino Spielen und den Regeln vertraut zu machen.