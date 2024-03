Die besten Book of Ra Online Casinos für deutsche Spieler

Es gibt viele Online Casinos, bei denen ihr Book of Ra um Echtgeld spielen könnt. Aber längst nicht alle von ihnen sind auch zu empfehlen. Daher bekommt ihr von uns die objektiv besten Glücksspielanbieter serviert. Sie alle haben einen ausführlichen Test bestanden und können viele Vorzüge vorweisen. zudem lernt ihr alles, was es zum Book of Ra Slot und seinen Versionen zu wissen gibt.

Die Top Book of Ra Echtgeld Casinos in Deutschland

Die besten Book of Ra Online Casinos 2024

bwin – Beste Book of Ra Online Casino im Test

StarGames – Die meisten Book of Ra Varianten

DrückGlück – Book of Ra Deluxe & Varianten

Merkur Slots – Den Bücher-Slot mit paysafecard spielen

Tipico –Viele alternativen zu Book of Ra

Sunmaker – Bester Book of Ra PayPal Anbieter

Jokerstar – Einfach Book of Ra kostenlos spielen

KnightSlots – Top Book of Ra Bonus & Aktionen

Das beste Book of Ra Online Casino für alle Bedürfnisse

Ihr möchtet Book of Ra online spielen, aber hab noch andere Ansprüche an euer Online Casino? Ist euch vielleicht ein hoher Willkommensbonus wichtig? Wünscht ihr euch auf jeden Fall PayPal Zahlungen und hohe Auszahlungsquoten? Dann werdet ihr in der folgenden Tabelle genau das richtige Angebot für eure Ansprüche finden. Wir haben die besten book of Ra Casinos für unterschiedliche Kategorien und Schwerpunkte zusammengestellt.

Bestes Book of Ra Casino: bwin Top neues Casino: Jokerstar Bester Bonus: Sunmaker Book of Ra mit PayPal: StarGames Für paysafecard Zahlung: KnightSlots Meiste Book of Ra Varianten: StarGames Schnellste Auszahlung: Merkur Slots Bonus ohne Einzahlung: Tipico Höchste Auszahlungsquote: bwin Meiste Novoline Spiele: DrückGlück

Kurz und bündig: Book of Ra das beliebteste Automatenspiel in Deutschland

Seit 2005 begeistert der Book of Ra Slot unzählige Glücksspielfans. Angefangen hatte damals alles in landbasierten Spielbanken und Spielhallen, wo der Spielautomat sehr schnell sehr große Beliebtheit erlangte. Da war es nur ein logischer Schritt, dass es den Automaten mit dem Aufkommen der Online Casinos schnell auch als digitale Version gab.

Inzwischen ist der Bücher-Slot aus dem Hause Novoline (Greentube bei den Online Versionen) aus der Landschaft der Glücksspiele im Internet nicht mehr wegzudenken und in den besten Novoline Casinos zu finden – und in heutiger Zeit existieren zahlreiche Versionen des Spielautomaten-Klassikers. Nachfolgend erfahrt ihr alles Wichtige zum Spiel und findet heraus, in welchem Online Casino Book of Ra besonders viel Spaß macht.

Die Top 3 Book of Ra Online Echtgeld Casinos vorgestellt

Wenn ihr ein Online Casino für Book of Ra Echtgeld Spiele sucht, dann gibt es einiges zu beachten. Die verschiedenen Book of Ra Versionen sowie übrige Spielauswahl spielen eine Rolle, ebenso wie die Bonus Angebote und Zahlungsbedingungen. Zu den weiteren wichtigen Merkmalen zählen ein guter Kundensupport sowie eine rundum gelungene Mobilanwendung.

Wir haben zahlreiche Book of Ra Online Casinos getestet und die zehn besten von ihnen in unsere Top Liste aufgenommen. Die drei Bestplatzierten stellen wir nachfolgend mitsamt ihren Vor- und Nachteilen ein wenig genauer vor.

Platz 1: bwin – Das beste Book of Ra Casino für deutsche Spieler

Unser Testsieger und das beste Book of Ra Online Casino ist bwin. Zu den mehr als 400 Slot Spielen im Sortiment gehören auch drei Varianten von Book of Ra: Book of Ra Classic (RTP von 90,05%), Book of Ra Deluxe (RTP von 90,05%) und Book of Ra Magic (RTP von 90,04%). Nicht nur die Spielauswahl kann in diesem Online Casino punkten, sondern auch der Willkommensbonus, bei dem ihr für eure Einzahlung viel Bonusgeld und 50 Freispiele bekommt.

Ein- und auszahlen könnt ihr unter anderem mit PayPal, Skrill und Neteller – und das ab einer Mindesteinzahlung von 10 Euro. Auf die Auszahlung eurer Gewinne müsst ihr in diesem Book of Ra Casino nicht lange warten. Die Auszahlungsaufträge sind innerhalb weniger Tage bearbeitet. Durch die GGL Lizenz ist euch natürlich auch hohe Sicherheit beim Spielen und Zahlen garantiert.

Vor- und Nachteile von bwin Stärken Mehrere Book of Ra Varianten

Gute Auszahlungsquoten

Schnelle Ein- und Auszahlungen

Guter Willkommensbonus Schwächen Kontaktoptionen schwer zu finden

Kein Treueprogramm Zum Testsieger bwin

Platz 2: StarGames – Book of Ra Deluxe, Magic, Cash Connection und weitere varianten

StarGames darf ebenfalls nicht unserer Liste der besten Casinos für Book of Ra Echtgeld Spiele fehlen. Vor allem dann nicht, wenn es das Casino mit den meisten Book of Ra Varianten in unserem Test ist. Ihr könnt bei diesem Anbieter Book of Ra Cash Connection, Book of Ra Magic, Book of Ra Deluxe Bonus Spins, Book of Ra Deluxe, Book of Ra Classic, Book of Ra Temple of Gold, Book of Ra Deluxe 10, Book of Ra Deluxe 6 und Book of Ra Deluxe 10 Win Ways spielen.

Perfekt für Fans des Online Slots also. Doch auch das übrige Spielangebot kann sich sehen lassen. Mehr als 300 virtuelle Spielautomaten gibt es zu erkunden. Dazu kommen noch sichere und schnelle Zahlungen mit PayPal, paysafecard und Co, lukrative Boni für neue und bestehende Spieler sowie ein gelungenes Mobilangebot. Kein Wunder also, dass StarGames zu den Top Casinos für Book of Ra Spieler gehört.

Vor- und Nachteile von StarGames Stärken Viele Book of Ra Varianten

Mehr als 300 Slot Spiele

Tolle Promotionen

Ausgezeichnetes Mobilcasino Schwächen Wenige FAQs

Keine telefonische Kundenbetreuung Zu StarGames

Platz 3: DrückGlück – Guter Bonus für den Bücherslot

Bei DrückGlück handelt es sich um ein weiteres Book of Ra Online Casino, das im Test überzeugen konnte. Dies liegt nicht nur an den besonderen Varianten des Slots: Book of Ra Deluxe 10 Win Ways, Cash Connection - Book of Ra, Cash Connection – Golden Book of Ra und Book of Ra – Temple of Gold. Auch das übrige Spielsortiment aus mehr als 750 Slot Spielen lässt nicht viele Wünsche offen und bietet ein großes Facettenreichtum.

Zu den weiteren Vorteilen von DrückGlück zählt die hohe Sicherheit, die euch dank der Lizenz der GGL garantiert ist. Ob ihr euch anmeldet oder Ein- und Auszahlungen durchführt - eure Daten sind sicher. Neue Spieler erhalten ein Willkommenspaket, das sich aus Bonusgeld und Freispielen zusammensetzt und mit fairen Bedingungen glänzt.

Vor- und Nachteile von DrückGlück Stärken Große Slots Auswahl

Besondere Book of Ra Versionen

Sichere Ein- und Auszahlungen

Guter Willkommensbonus Schwächen Wenige Bestandskundenboni

Kein 24/7 Support Zu DrückGlück

Alle Infos zu Book of Ra und seinen Varianten

Der Book of Ra Online Slot lädt die Spieler in die Zeit des alten Ägyptens ein. Dieser Slot zeichnet sich durch seine ägyptischen Symbole, Pyramiden und verborgenen Schätze aus, die auf fünf Walzen zum Leben erweckt werden. Die Atmosphäre wird durch passende Soundeffekte weiter vertieft, die das mystische Gefühl des Spiels widerspiegeln und den Spieler noch tiefer in die Rätsel des Pharaonenreichs hineinziehen.

Alle Informationen zum Book of Ra Slot auf einen Blick Hersteller Novoline(Greentube) Erscheinungsjahr 2005 Einsatzlimits 0,01€ - 1€ je Drehung Risikospiel Ja, Kartenrisiko (50:50; ro/schwarz) Bonussspiel Ja Freispiele 10 Freispiele bei 3 Büchern Anzahl Walzen 5 Gewinnlinien 9 Reihen 3 Auszahlungsquote Ca. 95,00% (je nach Variante unterschiedlich) Scatter Ja Wild Buch (ersetzt alle Symbole) Jackpot Nein Maximaler Gewinn X 10,035 Multiplikatoren Nein GGL lizenziert Ja

Der klassische Book of Ra Slot hat neun variable Paylines und der maximale Gewinn liegt beim 10.035-Fachen des Einsatzes. Einen Book of Ra Jackpot gibt es nicht, die ansehnlichen Gewinne machen diesen Umstand allerdings wieder wett. Der Spielautomat stamm von Novoline und ermöglicht es, Einsätze zwischen 0,01 Euro und 1 Euro zu platzieren.

Spielanleitung: Gameplay & Regeln

Im Kern des Spiels Book of Ra steht die Erkundung des alten Ägyptens. Die Spieler setzen auf bis zu neun variablen Gewinnlinien, die sich über fünf Walzen erstrecken. Der Einsatz kann vor jeder Spielrunde individuell festgelegt werden, was eine flexible Gestaltung des Spielrisikos ermöglicht. Ziel ist es, bis fünf übereinstimmende Symbole von links nach rechts auf einer Payline zu landen, um Gewinne zu erzielen.

Das Gameplay ist intuitiv gestaltet, sodass sowohl Neulinge als auch erfahrene Spieler schnell in das Spiel einsteigen können. Die Einsatzhöhe lässt sich einfach anpassen, was dem Spieler die Kontrolle über sein Spielbudget gibt. Trotz der Einfachheit des Grundprinzips sorgt die hohe Volatilität des Slots für Spannung, da hohe Gewinne möglich sind, jedoch seltener auftreten.

Symbole

Im Mittelpunkt des Spiels stehen dabei die sorgfältig gestalteten Symbole, die durch ihre Bedeutungen und potenziellen Gewinne unterschieden werden. Eines der wichtigsten Symbole ist dabei der Abenteurer, der auch Forscher oder Cowboy genannt wird. Als eines der höchstwertigen Symbole im Spiel bietet der Forscher die Möglichkeit, den bis zu 500-fachen Einsatz zu gewinnen.

Der Abenteurer ist aber nicht das einzig relevante Symbol beim Book of Ra Spiel. Hier eine Übersicht der weiteren wichtigen Symbole und ihrer Bedeutung:

Das Buch des Ra : Dieses Symbol dient sowohl als Wild als auch als Scatter und ist der Schlüssel zu den begehrten Freispielen. Es kann andere Symbole ersetzen und Freispielrunden auslösen.

: Dieses Symbol dient sowohl als Wild als auch als Scatter und ist der Schlüssel zu den begehrten Freispielen. Es kann andere Symbole ersetzen und Freispielrunden auslösen. Die Pharao-Maske : Ein Symbol des Reichtums und der Macht, das hohe Gewinne verspricht.

: Ein Symbol des Reichtums und der Macht, das hohe Gewinne verspricht. Die Göttin Isis und der Skarabäus-Käfer : Beide Symbole stehen für Schutz und Glück. Sie sind mittelwertige Symbole, die das ägyptische Thema des Spiels unterstreichen.

: Beide Symbole stehen für Schutz und Glück. Sie sind mittelwertige Symbole, die das ägyptische Thema des Spiels unterstreichen. Die Spielkartensymbole (A, K, Q, J, 10): Diese bilden die Basis der Gewinnkombinationen und sind die Symbole mit dem niedrigsten Wert im Spiel. Sie sind stilistisch an das ägyptische Thema angepasst und bieten kleinere Gewinne.

Gewinntabelle

Im Book of Ra Spiel sind die Symbolkombinationen der Schlüssel zu potenziellen Gewinnen. Jedes der Book of Ra Symbole hat eine andere Wertigkeit. Der Forscher kann den Einsatz um das 500-fache erhöhen, wenn fünf von ihm auf einer Gewinnlinie erscheinen. Ein weiteres Symbol mit hohem Wert ist die Pharao-Maske. Sie steigert den Einsatz bis zum 200-fachen.

Das Buch-Symbol, das sowohl als Wild als auch als Scatter fungiert, kann die Gewinne erheblich beeinflussen, indem es bis zum 200-fachen des Einsatzes auszahlt und zusätzlich die begehrten Freispiele auslöst. Die Symbole der Göttin Isis und der Skarabäus-Käfer können Gewinne von bis zum 75-fachen des Einsatzes bringen. Die Spielkartensymbole A, K, Q, J und 10 zu den Gewinnen bei, indem sie das bis zu 15-fache des Einsatzes als Gewinn auszahlen können.

Extras und Features

Book of Ra bietet neben seinem fesselnden Gameplay eine Reihe von spannenden Extras und Features, die das Spielerlebnis bereichern und für zusätzliche Gewinnchancen sorgen. Von riskanten Gamble-Optionen bis hin zu profitablen Freispielen, bietet dieser Slot vielfältige Möglichkeiten, die Schätze des alten Ägyptens zu entdecken.

Kartenrisiko: Bei diesem Feature haben Spieler die Chance, ihre Gewinne zu verdoppeln, indem sie die Farbe der nächsten gezogenen Karte richtig vorhersagen. Ein klassisches Risiko-Feature, das Nervenkitzel und potenziell höhere Gewinne verspricht.

Bei diesem Feature haben Spieler die Chance, ihre Gewinne zu verdoppeln, indem sie die Farbe der nächsten gezogenen Karte richtig vorhersagen. Ein klassisches Risiko-Feature, das Nervenkitzel und potenziell höhere Gewinne verspricht. Wild: Das Buch des Ra fungiert als Wild-Symbol und kann alle anderen Symbole ersetzen, um Gewinnkombinationen zu vervollständigen. Diese Eigenschaft macht das Buch zu einem der wertvollsten Symbole im Spiel.

Das Buch des Ra fungiert als Wild-Symbol und kann alle anderen Symbole ersetzen, um Gewinnkombinationen zu vervollständigen. Diese Eigenschaft macht das Buch zu einem der wertvollsten Symbole im Spiel. Scatter: Ebenfalls durch das Buch des Ra dargestellt, agiert dieses Symbol als Scatter und löst die Freispielrunde aus, wenn drei oder mehr davon auf den Walzen erscheinen. Scatter-Gewinne werden unabhängig von den Gewinnlinien ausgezahlt.

Ebenfalls durch das Buch des Ra dargestellt, agiert dieses Symbol als Scatter und löst die Freispielrunde aus, wenn drei oder mehr davon auf den Walzen erscheinen. Scatter-Gewinne werden unabhängig von den Gewinnlinien ausgezahlt. Freispiele: Nach dem Auslösen durch drei oder mehr Scatter-Symbole erhält der Spieler 10 Freispiele, die eine zusätzliche Chance auf hohe Gewinne bieten. Während der Freispiele wird ein zufälliges Symbol als erweiterbares Symbol ausgewählt, das sich auf die gesamte Walze ausdehnen kann, um die Gewinnmöglichkeiten zu erhöhen.

Book of Ra Classic, Deluxe & Co: Alle Varianten in der Übersicht

Der Erfolg des originalen Book of Ra Slots von Novomatic hat zur Entwicklung zahlreicher Varianten geführt, die in deutschen Online Casinos zu finden sind. Jede Version erweitert das ursprüngliche Ägypten-Abenteuer um neue, kreative Elemente. Book of Ra Deluxe gilt als eine der beliebtesten Fortsetzungen, die mit verbesserten Grafiken, zusätzlichen Symbolen und erweiterten Features daherkommt. Sie bringt ein spezielles expandierendes Bonussymbol ins Spiel, das die Gewinnmöglichkeiten während der Freispielrunden erhöht.

Die Version Golden Link Golden Book of Ra Magic dagegen hat kreative und innovative Ansätze innerhalb der Serie, indem sie das beliebte ägyptische Thema mit modernen Features wie dem Golden Link verbinden, welches den Spielern die Möglichkeit bietet, über verlinkte Symbole zusätzliche Gewinne zu erzielen.

Book of Ra Spiel Veröffentlichungs­datum RTP*/** Minimaler Einsatz* Maximaler Gewinn* Highlights & Features Empfohlene Online Spielothek Book of Ra (classic) 2005 90,05% 0,02€ 180.596,00€ Bekanntestes Slot Spiel in Deutschland bwin Book of Ra Deluxe 2008 90,05% 0,20€ 200.140,00€ Book of Ra Erweiterung mit extra Bonussymbol DrückGlück Book of Ra Deluxe 6 2015 90,05-90,09% 0,01€ 203.775,00€ Zusätzliche Walze für noch mehr Spannung Tipico Book of Ra – Temple of Gold 2017 90.05% 0,20€ 200.140,00€ Drei expandierende Spezialsymbole Jokerstar Book of Ra Magic 2017 90,04%* 0,02€ 200.940,00€ Bis zu neun expandierende Spezialsymbole bwin Book of Ra Deluxe 10 2019 90,11% 0,20€ 229.900,00€ Mit zusätzlichem Walzenset & expandierendem Spezialsymbol Stargames Book of Ra Cash Connection 2021 90,00%** 0,10€ 15.358,00€ Mehrere Jackpots & Lock-and-Spin-Feature Jokerstar Book of Ra Deluxe Bonus Spins 2022 90% 0,20€ 240.754,00€ Mit zusätzlichen Bonus-Spins Merkur Slots

*Quelle: www.lapalingo.de/** Die Auszahlungsquote fällt durch die Glücksspielsteuer geringer aus als im internationalen Vergleich

Book of Ra – Temple of Gold führt die Spieler auf eine abenteuerliche Reise neben einer mutigen Entdeckerin, die nach dem sagenumwobenen goldenen Tempel sucht. Diese Variante zeichnet sich durch ein Freispiel Feature aus, das mit bis zu drei expandierenden Spezialsymbolen die Spannung und Gewinnchancen deutlich erhöht. Book of Ra Two Symbols zeichnet sich durch die Möglichkeit aus, zwei spezielle Symbole für die Freispiele zu aktivieren, was zu noch höheren Gewinnen führen kann.

Einige der Versionen der Book of Ra Reihe haben einen oder mehrere Jackpots. So zum Beispiel Book of Ra Mystic Fortunes und Cash Connection – Book of Ra. Bis zu vier verschieden große Jackpots gibt es zum Beispiel bei Book of Ra Mystic Fortunes zu entdecken und zu gewinnen: Den Mini-, Minor-, Grand- oder Major-Jackpot.

Tipps & Tricks zum Spiel

Im Online Book of Ra Spiel und bei seinen Varianten gibt es spezielle Strategien und Herangehensweisen, die das Spielerlebnis optimieren können. Hier sind einige Tipps, euch die dabei helfen können, das Beste herauszuholen, wenn ihr im Online Casino Book of Ra spielen wollt:

Nur bei legalen Anbietern spielen: Die Sicherheit und Fairness des Spiels ist gewährleistet, wenn ihr euch für seriöse Online Casinos mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder entscheidet. Eine gültige Lizenz ist ein Indikator für ein sicheres Spielumfeld.

Die Sicherheit und Fairness des Spiels ist gewährleistet, wenn ihr euch für seriöse Online Casinos mit einer Lizenz der Gemeinsamen Glücksspielbehörde der Länder entscheidet. Eine gültige Lizenz ist ein Indikator für ein sicheres Spielumfeld. Bonus Angebote nutzen: Ein guter Bonus kann das Spiel bei "Book of Ra" bereichern. Wichtig ist, die Bonusbedingungen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Bonus auch wirklich vorteilhaft ist. Ein ausgewogenes Verhältnis von Bonussumme, Umsatzanforderungen und Zeitvorgaben ist entscheidend.

Ein guter Bonus kann das Spiel bei "Book of Ra" bereichern. Wichtig ist, die Bonusbedingungen genau zu prüfen, um sicherzustellen, dass der Bonus auch wirklich vorteilhaft ist. Ein ausgewogenes Verhältnis von Bonussumme, Umsatzanforderungen und Zeitvorgaben ist entscheidend. Alle Gewinnlinien aktivieren: Die Chancen auf Gewinne steigen, wenn alle verfügbaren Gewinnlinien genutzt werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, Gewinnkombinationen zu landen, und ermöglicht es, aus einer Drehung mehrere Kombinationen zu erzielen.

Die Chancen auf Gewinne steigen, wenn alle verfügbaren Gewinnlinien genutzt werden. Dies erhöht die Wahrscheinlichkeit, Gewinnkombinationen zu landen, und ermöglicht es, aus einer Drehung mehrere Kombinationen zu erzielen. Finanzielles Risiko minimieren: Eine verantwortungsvolle Herangehensweise an das Spiel beinhaltet das Festlegen eines Budgets, das nicht überschritten werden sollte. Dies hilft, die Kontrolle über das Spielverhalten zu behalten und das Spielvergnügen langfristig zu sichern.

Diese Strategien sichern keine Gewinne, doch können sie helfen, eine fundierte Spielweise in einem Book of Ra Online Casino zu entwickeln. Wichtig ist, stets verantwortungsbewusst zu agieren, indem man sich ein festes Budget setzt und seriöse Casinos mit gültiger Lizenz wählt. Die Nutzung fairer Boni und die Aktivierung aller Gewinnlinien können die Chancen verbessern, während ein sorgfältig gewählter Einsatz das Risiko minimiert.

Fun Facts zum Automatenspiel

Ein so beliebter und langjährig existierender Slot Automat hat natürlich auch einiges an interessanten Fakten und Infos zu bieten. Wir haben uns auf die Suche nach spannenden Fun Facts zum Book of Ra Slot begeben und haben so manch Wissenswertes gefunden.

Die Interessantesten Fakten zum Spielautomaten Book of Ra:

Wahre Fans nutzen einen Book of Ra Klingelton für ihr Handy

Die Deluxe Erweiterung für den beliebten Slot kam 2008 auf den Markt

Book of Ra Deluxe stellt bis heute die beliebteste Variante des Slots dar

Die letzte Version des Slot Spiels wurde 2018 veröffentlicht und es handelt sich um Book of Ra Mystic Fortunes

Es gibt eine Version, bei der das Book of Ra Thema mit den Bingo-Spiel kombiniert ist. Sie heißt passenderweise Book of Ra Bingo

Top Slot oder nicht? So bewerten wir den Book of Ra Slot

Die Stärken des virtuellen Spielautomaten von Novoline liegen in der Einfachheit des Gameplays, was es besonders für Einsteiger attraktiv macht. Die Verfügbarkeit vieler Varianten sorgt für Abwechslung und hält das Interesse der Spieler aufrecht. Das beliebte Freispiel-Feature, kombiniert mit Bonus-Features und Multiplikatoren, bietet Chancen auf hohe Gewinne, während das Risikospiel eine zusätzliche Ebene der Spannung einbringt.

Allerdings weist das Spiel auch Nachteile auf. Die Anzahl der Gewinnlinien ist vergleichsweise gering, was die Möglichkeiten, Gewinnkombinationen zu landen, einschränken kann. Zudem liegt der RTP (Return to Player) niedriger als bei vielen modernen Slots, was für manche Spieler ein Minuspunkt sein könnte. Schließlich mag das klassische Design nicht jeden ansprechen, besonders Fans von grafisch aufwendigen Video Slots könnten sich nach mehr visueller Stimulation sehnen.

Vorteile und Nachteile des Book of Ra Slots Pro Viele Varianten verfügbar

Anfängergeeignetes Gameplay

Beliebtes Freispiel-Feature

Hohe Gewinne möglich

Bonus-Features, Multiplikatoren und Co.

Risikospiel vorhanden Con Vergleichsweise wenige Gewinnlinien

Vergleichsweise niedriger RTP beim Classic Spiel

Die meisten Versionen ohne Jackpot

Nichts für Fans moderner Video Slots

Alternativen zum Bücherspiel von Novoline

Neben Book of Ra bieten in den besten Spielautomaten Casinos andere Slots wie Book of Magic, Book of Aztec und Book of Cleopatra ähnliches Flair und Abenteuer im alten Ägypten. Zu den besten Alternativen zählen Book of Dead von Play’n’GO, das mit Rich Wilde auf Schatzjagd geht und ähnliche Mechaniken wie Freispiele und expandierende Symbole bietet. Ramses Book von Bally Wulff fasziniert ebenfalls mit dem ägyptischen Thema und der Chance auf Freispiele.

Book of Vikings von Pragmatic Play mischt das Genre mit einem Wikinger-Thema, behält aber die beliebten Features bei. Diese Alternativen bieten jeweils individuelle und unverwechselbare Aspekte und halten zugleich das bewährte Spielprinzip von Book of Ra lebendig, indem sie spannende Freispiel-Features und die Chance auf hohe Gewinne bieten.

Die 3 besten Book of Ra Alternativen im Online Casino Book of Dead Beliebteste Book of Ra Alternative. Viele Ähnlichkeiten zum Book of Ra Slot. 10 Paylines auf 5 Walzen. Freispielmodus und hohe Volatilität. Ramses Book Slot mit Ägypten-Thema. Klassisches Design, 10 Gewinnlinien auf 5 Walzen. 10 Freispiele, Wild- und Scatter-Symbole sowie Multiplikatoren. Book of Vikings Slot Bücher-Slot mit Vikinger-Thema. Video Slot mit mdernerem Design. Klassischer Gameplay mit 10 Gewinnlinien. Freispielmodus sowie Wild- und Scatter-Symboole.

Book of Ra App - Empfehlungen für Android und iOS Nutzer

Eine gute Book of Ra App sollte eine intuitive Benutzeroberfläche bieten, die es Spielern ermöglicht, nahtlos durch das Spiel zu navigieren. Wichtig ist die Verfügbarkeit von möglichst vielen Varianten des Spiels, einschließlich Classic, Deluxe und weiteren Versionen, um den Fans des Bücher Slots Abwechslung zu bieten.

Natürlich sollten am Smartphone und Tablet nicht nur Book of Ra Echtgeld Spiele verfügbar sein. Auch das übrige Sortiment der Spielautomaten sollte viel Abwechslung bieten und verschiedene Spielerwünsche bedienen. Darüber hinaus sollten Mobilnutzer in puncto Bonusangebote, Zahlungsmethoden und Service-Optionen keine Abstriche machen müssen und alle Leistungen in vollem Umfang bekommen.

Das sind die Top 3 Casino Apps mit Book of Ra

Stargames App – Beste Book of Ra App im Test bwin App – Top App mit Book of Ra Versionen Tipico App – Gute iOS App für iPhone & iPad

Die App sollte von offiziellen Casinos mit einer gültigen GGL-Lizenz angeboten werden, um Sicherheit und Fairness zu garantieren. Zudem ist es essenziell, dass die App regelmäßige Updates erhält, um Spielern die bestmögliche Erfahrung zu bieten und sie vor Sicherheitsrisiken zu schützen. Vorsicht ist geboten bei der Auswahl der App, da der Markt auch gefälschte Versionen enthält. Mehr über das Thema findet ihr in unserem Test der besten Casino Apps mit Echtgeld.

Top Bonus und Aktionen für Book of Ra Fans

Online Casino Anbieter wissen um die Popularität der Book of Ra Reihe und viele von ihnen locken mit entsprechenden Bonusangeboten neue Kunden an. Nicht selten sind Freispiele für den Spielautomaten als Teil eines Willkommenspakets oder in Form eines Bonus ohne Einzahlung. Natürlich könnt ihr auch das Bonusgeld für das Spielen am Book of Ra Slot einsetzen. Hier seht ihr die aktuell besten Bonus Aktionen für Fans des Novoline Slots.

Bester Book of Ra Bonus für deutsche Spieler Online Casino Bonusangebot Zum Bonus StarGames Bonus bis 100€ + 100 Freispiele* StarGames bwin 100% Bonus + 50 Freispiele* bwin Jokerstar Bonus bis 100€ + 200 Freispiele* Jokerstar

Denkt daran, euch immer mit den Bedingungen zu befassen, bevor ihr euch für einen Book of Ra Bonus entscheidet. Nicht immer hält ein Bonus nämlich das, war er verspricht. Achtet darauf, ob die Umsatzbedingungen erfüllbar sind und ob der Umsatzzeitraum realistisch angesetzt wurde. Natürlich sollten die Bonus Konditionen vollständig, transparent und verständlich sein.

Gratis vs. Echtgeldspiel

Viele Spieler fragen sich, ob sie Book of Ra kostenlos im Casino spielen können. Die Antwort darauf ist nicht so einfach. Grundsätzlich bieten manche Casino Anbieter, die Möglichkeit, Demo Versionen der angebotenen Slots zu spielen, bei denen ihr Spielgeld einsetzt, um risikofrei erste Erfahrungen zu sammeln. Echte Gewinne werdet ihr beim Demo Spiel aber natürlich nicht bekommen.

Book of Ra gratis spielen könnt ihr außerdem im Rahmen entsprechender Willkommensboni. Hin und wieder entdeckt ihr einen Bonus ohne Einzahlung, bei dem ihr Freispiele für den Slot abgreifen könnt. Auch im Rahmen von Einzahlungsboni winken manchmal solche Free Spins. Damit könnt ihr ohne Echtgeld Einsatz den Slot spielen und sogar richtige Gewinne bekommen. Ihr müsst aber nach entsprechenden Angeboten suchen bzw. im Vorfeld sicherstellen, dass das Casino Demoversionen anbietet.

Fazit: Es gibt eine gute Auswahl an Book of Ra Casinos in Deutschland

Book of Ra ist ein populärer Slot von Novoline, das für sein ägyptisches Thema, seine ansehnlichen Gewinne und spannendes Gameplay bekannt ist. Greentube, eine Tochtergesellschaft der Novomatic-Gruppe, hat die Online Versionen dieser Spiele entwickelt, wodurch sie einer breiteren Spielerschaft zugänglich gemacht wurden. Dank deutschen Lizenzen könnt ihr hierzulande nun auch Book of Ra online spielen.

Das Spiel bietet ein Freispiel Feature mit expandierenden Symbolen und die Möglichkeit auf hohe Gewinne. Trotz seiner Einfachheit im Vergleich zu modernen Slots bleibt es bei den Spielern beliebt. Nicht zuletzt ist dies den vielen Versionen des Slots zu verdanken, bei denen zusätzliche Features und Symbole hinzukommen und noch mehr Spannung bieten.

Book of Ra macht sowohl Einsteigern als auch fortgeschrittenen Spielern Spaß. Wichtig ist aber, auf ein legales und sicheres Book of Ra Online Casino zu setzen, damit nichts den Spielspaß trüben kann. von Christoph Labrenz

Antworten auf häufige Fragen

Book of Ra online oder in der Spielothek spielen, was ist besser?

Wir empfehlen, Book of Ra online zu spielen, vor allem wegen der verfügbaren Boni und der Flexibilität. Gute Online Casinos bieten oft attraktive Bonusangebote, die in Spielotheken nicht zu finden sind. Zudem ermöglicht das Online Spiel größere Auswahl an Varianten. Für Spieler, die jedoch mit hohen Limits spielen möchten, könnte das Spielen in einem echten Casino eine Option sein, da dort derzeit höhere Limits verfügbar sind.

Kann ich Book of Ra auch kostenlos spielen?

Ja, den Online Slot könnt ihr unter Umständen auch gratis spielen. Einige Online Casinos bieten im Rahmen von Demospielen die Möglichkeit, ohne Echtgeldeinsatz zu spielen. Zudem offerieren manche Anbieter Willkommens- oder Reload Boni, die es ermöglichen, ohne direkten Einsatz zu spielen. Diese Optionen sind allerdings nicht bei allen Anbietern verfügbar. Es lohnt sich daher, vor der Registrierung die Bonusangebote und Demospieloptionen der verschiedenen Glücksspielanbieter zu vergleichen.

Wo finde ich eine Book of Ra Demo?

Eine Book of Ra Demo findet ihr in einigen Online Casinos, die Demoversionen ihrer Spiele anbieten. Allerdings ist eine Anmeldung bei diesen Anbietern erforderlich, um Zugang zu den Demos zu erhalten. Als Alternative bieten sich sogenannte Social Casinos an, in denen das kostenlose Demospiel von Book of Ra ebenfalls möglich ist. Diese Optionen erlauben es, das Spiel ohne finanzielles Risiko zu erkunden und sich mit den Spielmechaniken vertraut zu machen.

Wer oder was ist Greentube?

Greentube ist eine Tochtergesellschaft der Novomatic-Gruppe und spezialisiert auf die Entwicklung von Online Versionen der beliebten Novoline-Slots, darunter auch "Book of Ra". Während Novoline für die Schaffung und das Design der ursprünglichen Spielautomaten verantwortlich ist, hat Greentube diese klassischen Spiele erfolgreich für Online Casinos adaptiert. Durch diese Zusammenarbeit bietet Greentube Fans der Novoline-Spiele die Möglichkeit, ihre Lieblingsslots auch online in einer hochwertigen und modernisierten Form zu genießen.