Rain

vor 34 Min.

Kultur- und Eventsommer in Rain: Hier ist das komplette Programm

Beim ersten Rainer Kultur- und Eventsommer geht es – wie in den Vorjahren schon – um Freiluftkino in der Leutnantschanze (Polizeigarten). Neu ist heuer allerdings das ergänzende Kulturprogramm.

Plus Die Tillystadt steht bereit für den ersten Kultur- und Eventsommer. Vom 24. Juli bis 5. September wird die Leutnantschanze zum Open-Air-Schauplatz. Es gibt Konzerte, Kabarett, einen Poetry Slam, Kinofilme und manches mehr.

Von Barbara Würmseher

Das Gelände mutet – in einer Senke gelegen, mit halbrunder Geländeform – beinahe wie ein kleines, naturbelassenes Amphitheater an. Und in der Tat wird die Leutnantschanze im Rainer Stadtpark – vielen auch noch als „Polizeigarten“ bekannt – seit Jahren schon für Veranstaltungen mit Publikum genutzt. Vorrangig hat sich in den vergangenen Sommern das Kino-Open-Air an diesem Schauplatz etabliert. Nun soll diese Idee erweitert werden: Die Stadt Rain hat bekanntlich für heuer die Idee des ersten Kultur- und Eventsommers geboren und schnürt aus zahlreichen Veranstaltungen ein kleines Festival-Paket für Zuschauer aller Altersgruppen.

