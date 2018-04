vor 40 Min.

Insulinom beim Hund Leserblogs

Wenn der Hund krank wird, leidet der Mensch mit.

Von Barbara Dreyer

Die Krankheit begann schleichend und unauffällig. Im Sommer letzten Jahres zeigte unsere bis dahin immer sehr agile und lebensfrohe Beagle-Hündin erste Symptome, die wir aber erst im Nachhinein als Auswirkungen der Krebserkrankung deuten konnten.

Es fing damit an, dass sie aus heiterem Himmel beim Gassi-gehen nicht mehr weiterlaufen wollte und sich scheinbar verweigerte. Dieser Zustand hielt immer nur einige Minuten an und sie lief anschließend wieder wie gewohnt weiter. Einige Wochen später kam der große Durst, der sich darin äußerte, dass sie täglich mehrere Schüsseln Wasser leerte und demzufolge natürlich auch viel mehr urinieren musste. Außerdem hatte sie immer wieder seltsame Anwandlungen, indem sie plötzlich in die Luft starrte und wie abwesend wirkte, nervöse Zuckungen im Gesicht hatte, Muskelzuckungen zeigte, oder aus heiterem Himmel anfing zu schwanken und zu torkeln. All diese Erscheinungen waren in der Regel sehr kurz und danach war sie wieder ganz die Alte.

Wir brachten sie zu Tierärzten und schilderten die Symptome, die ja sehr unspezifisch und episodenartig auftraten. Leider brachten die Untersuchungen keinerlei Ergebnisse, so dass wir erst einmal weiter beobachten sollten.

Im Laufe der nächsten Wochen traten die Unregelmäßigkeiten immer häufiger auf und wir waren inzwischen sehr beunruhigt, so dass wir noch weitere Untersuchungen vornehmen ließen, leider ohne Ergebnisse. Im Januar kam dann aus heiterem Himmel der Grand Mal Anfall, ein klassischer epileptischer Krampfanfall, der mehrere Minuten dauerte. Als er vorbei war, brachten wir den sehr geschwächten Hund umgehend in die Klinik, wo sie mit einem venösen Zugang versorgt wurde und stationär aufgenommen wurde. Die Blutuntersuchung zeigte unter anderem einen Blutzuckerwert von 20 mg/dl. Dieser ausgeprägte Unterzucker war ursächlich für den Krampfanfall gewesen und es lag der Verdacht nahe, dass auch die früheren Symptome mit einer Störung des Zuckerhaushaltes zusammenhingen.

Weitere Blutuntersuchungen zeigte unter anderem einen sehr hohen Insulinwert im Blut, so dass die Verdachtsdiagnose Insulinom gestellt wurde.

Das Insulinom ist ein Tumor der Bauchspeicheldrüse, der beim Hund sehr häufig bösartig ist und Metastasen im gesamten Bauchraum bildet. Insulin ist ein lebensnotwendiges Hormon, welches in der Bauchspeicheldrüse produziert wird und die Körperzellen dazu anregt, Zucker aus dem Blut aufzunehmen. Wird zuviel Insulin ausgeschüttet, sinkt der Zuckerspiegel im Blut, was eine Unterzuckerung zur Folge hat und zu lebensbedrohlichen Zuständen führt. Das Insulinom und seine Tochtergeschwülste produzieren Insulin, was zu einem Abfall des Glukosewert im Blut führt und damit zu den oben beschriebenen Symptomen führt.

Unsere erst 6-jährige Hündin hatte also aller Wahrscheinlichkeit diesen Tumor und wir standen vor der Entscheidung, was nun zu tun sei. Eine operative Entfernung des Tumors war zwar rein theoretisch möglich, in der Realität für uns aber doch eher keine Option, da das Insulinom bei unserer Hündin im Ultraschall nicht zu sehen war und auch die Wahrscheinlichkeit, dass der Tumor bereits gestreut hatte, sehr hoch war. Zudem ziehen Operationen an der Bauchspeicheldrüse oftmals äußerst schmerzhafte Entzündungen an dem Organ nach sich und die Berichte zu Überlebenszeiten operierter Hunde, verglichen mit denen nicht operierter Hunde zeigten sich als nicht sehr vielversprechend. Der Tierarzt riet uns angesichts der schlechten Prognose und des akuten Zustands zur Euthanasie. Wir konnten jedoch so kurzfristig noch nicht Abschied nehmen und wollten erst mal mit einer konservativen Therapie versuchen, dem Hund uns uns noch ein wenig mehr gemeinsame Zeit zu verschaffen, zumal sie auch keine Anzeichen von Schmerz zeigte. Nachdem wir unsere Hündin aus der Klinik in einem sehr schwachen Allgemeinzustand nach Hause geholt hatten, stellten wir uns alle darauf ein, einen schwer kranken Hund zu versorgen. Als Medikamente bekam sie Kortison und Diazoxid verabreicht, welche dazu beitragen sollten, den Blutzuckerspiegel erhöht zu halten . Außerdem wurde das Fressen für den Hund umgestellt. Die optimale Ernährung für den Insulinom-Hund besteht aus mehreren kleinen Mahlzeiten alle paar Stunden. Die Kost sollte neben Fleisch möglichst langkettige Kohlenhydrate enthalten. Diese sind bspw. in Kartoffeln, Reis, Süßkartoffeln und Karotten enthalten. Außerdem sind Proteine und Fette sehr wichtig, um den Blutzucker auf einem guten Level zu halten.

In der Praxis sah das so aus, dass ich nun meist das Futter für den Hund selbst kochte, was in der Regel aus Fleisch, Reis und/oder Kartoffeln und Karotten bestand. Unsere Hündin wurde 5 mal täglich gefüttert und erhielt neben den Fleischmahlzeiten auch immer wieder mal Naturjoghurt mit Gemüseflocken oder Haferflocken, aber auch mal Schweineschmalz, oder andere Leckereien dazwischen. Insgesamt gesehen konnte man bei unserer Beagle-Hündin sicherlich von einer Insulinmast ausgehen, der wir sie unterzogen. Eine Insulinmast verursacht durch die kohlenhydratreiche und üppige Kost eine Gewichtszunahme. Jedoch war uns klar, dass sie nicht mehr lange zu leben hatte und nachdem Fressen schon immer, ganz Beagle-typisch, eine ihrer größten Leidenschaften gewesen war, genoss sie das auch sichtlich in ihren letzten Lebenswochen. Schmerzen schien sie keine zu haben, ganz im Gegenteil blühte sie wieder richtig auf und zeitweise vergaßen wir sogar, dass wir einen krebskranken Hund hatten.

Nachdem es trotz der Therapie immer wieder zur bedrohlichen Unterzuckerung kommen kann, was auch bei uns der Fall war, musse für den Notfall immer Glukose als kurzkettiges Kohlenhydrat bereitgehalten werden. Dies kann beim Hund in Form von einer industriell hergestellten Zuckerlösung verabreicht werden, die man dem Hund auf die Schleimhäute im Maul reibt. Alternativ kann man dazu auch Honig oder Traubenzuckerlösung nehmen. Um den sogenannten "Rebound-Effekt" zu vermeiden, sollte der Hund anschließend gefüttert werden, sobald es ihm etwas besser geht. Der Rebound-Effekt entsteht durch die Gabe von hohen Dosen von Zucker, welche den Blutzuckerspiegel erst mal ansteigen lassen, dadurch aber eine Insulinausschüttung angeregt wird, was den Blutzucker anschließend wieder absacken lässt und man somit vor dem gleichen Problem, nämlich dem Unterzucker steht. Um das zu vermeiden, sollte also anschließend gefüttert werden. Einfachzucker ist nur für den Notfall gedacht. Was sich bei uns bewährt hatte, waren Eierwaffeln, die unser Hund im Unterzucker verabreicht bekam. Eierwaffeln sind zuckerhaltig und proteinreich und halfen uns immer wieder sehr effektiv, den Blutzucker wieder anzuheben.

Eine drohende Unterzuckerung war für uns meist sehr gut erkennbar, da es dann zu den uns bereits bekannten Symptomen kam, welche sich hauptsächlich in ihrem veränderten Verhalten äußerten. Alternativ maßen wir aber den Blutzucker auch mittels eines Blutzuckergerätes, was unsere Hündin jedoch angesichts des Stechens in das Ohr weniger favorisierte.

Die Lebenserwartung bei Insulinomhunden ist sehr unterschiedlich. In den meisten Fällen trifft der Tumor ältere Hunde und diese können bei entsprechender konservativer Therapie durchaus noch einige Zeit gut mit der Erkrankung leben. Betroffene berichten teilweise von Überlebenzeiten von 1 bis 2 Jahren.

Unsere Hündin war erst 6 Jahre alt gewesen und diesem Umstand ist wohl auch geschuldet, dass der Tumor relativ schnell streute, da der Krebs bei älteren Hunden langsamer voranschreitet. Die Prognose für sie war also sehr ungünstig und leider mussten wir sie Mitte März, nachdem sie innerhalb weniger Tage massiv abbaute und zunehmend schwächer wurde, von ihrem Leid erlösen. Der Appetit war bis zum Schluss noch gut und so starb sie mit einem guten Geschmack auf der Zunge, indem wir sie bis zum Schluss Schweineschmalz schlecken ließen. Für uns als Familie ein traumatisches Erlebnis, an dem wir noch sehr lange zu knabbern haben. Die meisten Hundebesitzer werden den Schmerz sicherlich verstehen, den wir fühlen. Es war für uns nicht nur ein Hund, es war ein Mitglied unserer Familie.

Beagle Yoschi Bild: BarbaraDreyer

Dies ist mein persönlicher Erfahrungsbericht und kein medizinischer Bericht zu dem Krankheitsbild. Betroffene finden mittlerweile im Netz viel Information zu dem Krankheitsbild und Erfahrungsaustausch in Gruppen mit weiteren betroffenen Hundebesitzern. Ein Insulinom muss nicht das sofortige Todesurteil für den Hund bedeuten. Jedoch erfordert diese Erkrankung die Bereitschaft und die Möglichkeit der engmaschigen Betreuung des Hundes und es ist kostenintensiv. Ich wünsche allen Hundebesitzern, die davon betroffen sind und sich der Erkrankung stellen, viel Kraft und alles Gute.

Themen Folgen