Das Corona-Update vom 1. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Ethikrat-Mitglied Wolfram Henn befürwortet eine Impflicht. Das schreibt Henn in einem Gastbeitrag für unsere Redaktion. Sie solle für alle gelten, die aufgrund ihres Berufs eine besondere Verantwortung gegenüber anderen Menschen tragen: Lehrkräfte, Pfleger oder Taxifahrerinnen etwa. Ein Kind etwa könne nicht geimpft werden, unterliege der Schulpflicht und dürfe sich seinen Lehrer nicht aussuchen. Im Gesundheitswesen stellte ungeimpftes Personal eine Gefahr für Patienten dar.

Ob und in welchem Maße eine solche Impfpflicht überhaupt umsetzbar wäre, ist umstritten. Margit Hufnagel ist dieser Frage in einer Analyse auf den Grund gegangen: Führen andere Länder eine Impfpflicht ein? Wie ging man bei anderen Krankheiten damit um? Und: Wäre eine Impfpflicht überhaupt mit dem Grundgesetz vereinbar? Bei diesen Problemen spielen auch medizinische Details eine große Rolle.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Portugal lockert nach einer neuen Corona-Welle die Corona-Maßnahmen. Auch Touristenhochburgen wie die Algarve und Lissabon hatten die hohen Inzidenzen hart getroffen. Jetzt ist Besserung in Sicht.

Auch Touristenhochburgen wie die und hatten die hohen Inzidenzen hart getroffen. Jetzt ist Besserung in Sicht. Nur jeder vierte Ungeimpfte will sich nach einer Umfrage noch impfen lassen . Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, sich grundsätzlich impfen lassen zu wollen. Der Hauptgrund: Mangelndes Vertrauen in die Impfstoffe.

. Mehr als die Hälfte der Befragten gab an, sich grundsätzlich impfen lassen zu wollen. Der Hauptgrund: Mangelndes Vertrauen in die Impfstoffe. Der Chef-Pathologe der Uni Heidelberg fordert mehr Obduktionen von Geimpften. Von den meisten Patienten, die nach und möglicherweise an einer Impfung sterben, bekämen die Pathologen gar nichts mit, so der Forscher. Andere Wissenschaftler widersprechen seinen Aussagen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) 3.766.765 Fälle verzeichnet, das sind 2.454 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 653.227 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 228 mehr als am Vortag. (Stand: Samstag, 31. Juli 2021)

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

