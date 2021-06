Das Corona-Update vom 1. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es häufen sich die positiven Nachrichten in Bezug auf das Coronavirus. Höchste Zeit nach 15 Monaten Pandemie und drei zum Teil heftigen Virus-Wellen. Selbst RKI-Chef Lothar Wieler, von Berufs wegen meist mahnend unterwegs, verkündete heute gute Neuigkeiten. Das Robert-Koch-Institut sehe derzeit keine Gefahr für eine vierte Welle. Die Gefährdung durch die Pandemie bewertet das RKI zudem nicht mehr mit sehr hoch, sondern nur noch mit hoch. "Die Fallzahlen gehen deutschlandweit zurück, die Situation auf den Intensivstationen entspannt sich", sagte Wieler. Und Gesundheitsminister Jens Spahn sprach gar von einem "richtig guten Sommer". Mehr gute Nachrichten lesen Sie hier.

Gute Nachrichten gibt es auch aus Augsburg. Der Inzidenzwert in der Stadt mühte sich erst langsam unter die 100, nun ist er schon fast eine Woche unter 50. Das bedeutet weitere Lockerungen. In der Außengastronomie ist beispielsweise keine vorherige Reservierung mehr notwendig. Einen negativen Test müssen Gäste ebenfalls nicht mehr vorzeigen. Zudem fällt die Maskenpflicht in der Innenstadt ab Mittwoch weg - nur auf dem Stadtmarkt bleibt sie vorerst bestehen. Für alle, die nicht mehr genau wissen, was nun in der Stadt gilt, hat mein Kollege Piet Bosse die wichtigsten Regeln zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

So weit ist der Kreis Günzburg noch nicht: Die Inzidenz liegt deutlich über 100. Damit ist der Landkreis einer der Corona-Hotspots Deutschlands . Woran liegt das? Während es aus dem Landratsamt heißt, dass es sich um ein diffuses Infektionsgeschehen handle, sehen manche Bürgerinnen und Bürger den Grund eher in der nachlassenden Disziplin, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten. Was ist da dran? Christian Kirstges hat sich auf Spurensuche begeben.



noch nicht: Während es aus dem Landratsamt heißt, dass es sich um ein diffuses handle, sehen manche Bürgerinnen und Bürger den Grund eher in der nachlassenden Disziplin, sich an die Corona-Maßnahmen zu halten. Was ist da dran? hat sich auf Spurensuche begeben. Die vielerorts gelockerten Corona-Maßnahmen und die steigenden Temperaturen treiben die Menschen raus auf die Straße - zumal dort das Ansteckungsrisiko deutlich geringer ist. Doch nicht immer enden die Abende friedlich. In mehreren deutschen Städten - darunter auch in Regensburg und München - haben am Wochenende Gruppen feiernder Menschen Polizisten angegriffen und zum Teil verletzt. Meine Kollegin Christina Heller-Beschnitt ist den Fragen nachgegangen: Haben die Ausgangssperren zu mehr Aggressionen geführt? Und was könnte helfen, damit solche Szenen wie am Wochenende die Ausnahme bleiben?



Meine Kollegin ist den Fragen nachgegangen: Haben die Ausgangssperren zu mehr Aggressionen geführt? Und was könnte helfen, damit solche Szenen wie am Wochenende die Ausnahme bleiben? Während es bei früheren Corona-Hotspots wie Altenheimen durch den Impffortschritt mittlerweile nur noch selten zu Infektionen kommt, sind Corona-Ausbrüche am Arbeitsplatz längst keine Seltenheit. Im Gegenteil: Ihr Anteil am Infektionsgeschehen in Deutschland wird immer größer. Doch wer zahlt am Ende, wenn man sich am Arbeitsplatz infiziert hat? Gilt eine Erkrankung als Arbeitsunfall? Unsere Recherchen haben ergeben, dass es auch darauf ankommt, wie schlimm die Covid-19-Infektion verläuft.

Die Zahlen:

Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.682.911 Fälle verzeichnet, das sind 1785 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 639.447 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 202 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Portugal öffnet sich nach dem Corona-Lockdown wieder für Touristen. Nur wenige Urlauber sind bereits zurück, auch an der Algarve findet man noch leere Strände.

Wo die Pandemie weit weg scheint: An der Algarve steht die Zeit still

Wer in den Biergarten möchte, muss wegen Corona seine Kontaktdaten hinterlassen. Das ist eine Herausforderung für die Wirte. Was sie sich von den Gästen wünschen.

Einen Tisch für...: Wie Augsburger Wirte ihre Gäste registrieren

Der bayerische Handelsverbandschef Wolfgang Puff fordert die sofortige Einstellung der Kontaktdatenerfassung im Einzelhandel und eine Lockerung der Zugangsbeschränkungen.

Handelsverband macht Druck: Corona-Regeln sollen sofort gelockert werden

Nach einem Jahr Pandemie fehlt noch immer ein Plan, wie Schulen und Kitas künftig offen bleiben können. Das Impfen als Lösung reicht nicht.

Politiker haben Kindern in der Krise ihr Wort gegeben – und gebrochen

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.