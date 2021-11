Das Corona-Update vom 1. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Das Arbeiten von Zuhause ist für viele Menschen in der Pandemie zum Alltag geworden - für manche ein Fluch, für andere ein Segen. Die einen freuen sich, dass sie nicht mehr jeden Tag über weite Strecken pendeln müssen und in Jogginghose an Konferenzen teilnehmen können. Den anderen fehlt der eigene Schreibtisch und der persönliche Austausch mit dem Team. Wer profitiert am Ende vom Homeoffice – und für wen ist das Arbeiten von Zuhause nur ein notwendiges Übel?

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Viele Menschen sollen in den nächsten Wochen und Monaten Boosterimpfungen gegen das Coronavirus bekommen. Wie das gelingen soll, ist aber noch nicht klar. Gesundheitsminister Spahn hatte zuletzt angeregt, die Impfzentren wieder hochzufahren, um die Auffrischungsimpfungen zu ermöglichen. Doch das stößt nicht bei allem Ländern auf Begeisterung.

Im Kreis Dillingen hat die Inzidenz einen neuen Höchstwert erreicht: Am Montag lag sie bei 370,5. Das übertrifft auch die Zahlen der angrenzenden Landkreise. Bei der Nachverfolgung von Kontakten gibt es Probleme.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.607.208 Fälle verzeichnet, das sind 9.658 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 823.244 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 3.562 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 504 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 439 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen rund 111.949.073 Impfungen verabreicht. 57.727.042 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,4 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.478.597 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 66,7 Prozent.

