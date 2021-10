Das Corona-Update vom 1. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

In Bayern treten neue Corona-Regeln in Kraft. Änderungen gibt es insbesondere im Nachtleben, bei Volksfesten und Märkten - auch Weihnachtsmärkten. Außerdem ändert der Freistaat seine Impfstrategie. Im Fokus stehen künftig nicht mehr Impfzentren, sondern Arztpraxen. Außerdem steht in gut einer Woche das Ende der kostenlosen Bürgertests bevor.

Die neuen Corona-Regeln in Bayern hat die Staatsregierung am Donnerstag beschlossen. Schon am Wochenende machen sie sich in Augsburg bemerkbar: Nach vielen Monaten der Corona-Pause öffnen jetzt die Clubs und Diskotheken wieder, nachdem lange unklar war, unter welchen Bedingungen die Öffnung erfolgt. Eine interaktive Karte zeigt eine Auswahl an Clubs, die heute oder schon bald in Augsburg wieder öffnen.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.237.619 Fälle verzeichnet, das sind 10.118 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 730.667 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 2046 mehr als am Vortag. (Stand: 1. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 280 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Damit die Ampel auf Gelb springt, müssten es 1200 Fälle sein. 264 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Damit die Ampel auf Rot springt, müssten es 600 sein. (Stand: 1. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 107.888.805 Impfungen verabreicht. 56.622.246 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,1 Prozent. Vollständig geimpft wurden 53.682.694 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 64,6 Prozent. (Stand: 1. Oktober)

