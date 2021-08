Das Corona-Update vom 10. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wenn die Inzidenz weiter steigt, gelten für Ungeimpfte bald strengere Corona-Regeln. Ab einer Inzidenz von 35 ist der Zugang zu vielen Bereichen des öffentlichen Lebens nur mit Impf- bzw Genesenennachweis oder eben einem Test möglich. Hinzu kommt, dass die Tests ab 11. Oktober nicht mehr kostenlos angeboten werden. Wer sich dann noch für einen Besuch im Kino, im Fitnessstudio oder im Restaurant freitesten möchte, kann das tun - aber auf eigene Kosten. Denn inzwischen hat fast jeder und jede die Möglichkeit, sich impfen zu lassen. Ausnahmen der Regeln soll es für Personen geben, die sich nicht impfen lassen können oder für die es keine Impfempfehlung gibt.

Die Hoffnung der Politiker ist, dass sich durch die neuen Regeln mehr Menschen für eine Impfung entscheiden und die vierte Welle sich so eindämmen lässt. Es wäre gut, bei der Impfquote auf "deutlich über 70 Prozent und hin zu 80 Prozent zu kommen", betonte Angela Merkel. Was genau beim Treffen der Kanzlerin mit den Regierungschefinnen und -chefs der Länder beschlossen wurde, hat sich Christian Grimm angesehen und hier zusammengefasst.

Doch nicht nur das, was verkündet wurde, hat Einfluss auf die nächsten Monate. Auch das, über das auf der Pressekonferenz nicht gesprochen wurde. Denn die kniffligste Frage haben Merkel und die Regierungschefinnen und -chefs nicht beantwortet, schreibt Christian Grimm in seinem Kommentar.

Die Gastronomie in Augsburg beschäftigt sich bereits mit dem Szenario, Testergebnisse, Impfpässe oder digitale Impfnachweise wie vor zwei Monaten wieder kontrollieren zu müssen . Andrea Baumann , Mona Eck und Miriam Zissler erklären, welche Auswirkungen steigende Inzidenzwerte auf Augsburg haben.

in beschäftigt sich bereits mit dem . , und erklären, welche Auswirkungen steigende Inzidenzwerte auf Augsburg haben. In Augsburg ist inzwischen die Hälfte der Menschen vollständig geimpft , auch dank besonderer Aktionen. Zum Beispiel konnte man sich im VIP-Bereich der WWK-Arena impfen lassen - das lockte mehr als 500 Menschen an. Andrea Baumann berichtet, welche weiteren Aktionen geplant sind.

Stichwort WWK-Arena: In das Stadion des FCA dürfen zum Bundesliga-Start am Samstag wohl 10.700 Menschen kommen, in anderen Bundesliga-Stadien sind sogar bis zu 25.000 Fans erlaubt. Allerdings sind die Zuschauerzahlen an die Inzidenz gekoppelt. Johannes Graf schreibt, dass Verantwortliche mit Blick auf die Corona-Lage daher ein kurzes Vergnügen befürchten.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.794.429 Fälle verzeichnet, das sind 2480 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 656.276 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 209 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 95.332.331 Impfungen verabreicht. 52.010.167 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 62,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 45.842.065 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 55,1 Prozent.

