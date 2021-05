Das Corona-Update vom 10. Mai

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Es ist ein Tag der Lockerungen. An diesem Montag hat in einigen Regionen die Biergarten-Saison begonnen. Wo die Außengastronomie öffnen darf und welche Regeln dort gelten, lesen Sie in diesem Artikel.

Und dann hat auch noch die bayerische Staatsregierung endgültig beschlossen, dass Pfingsturlaub in Bayern möglich sein soll: Ab dem 21. Mai können Hotels, Campingplätze, Pensionen und Jugendherbergen wieder öffnen, wie Oliver Wolff in diesem Artikel zusammengefasst hat. Auch die Kultur erwartet erste Lockerungen: Ab 21. Mai sollen Proben für Amateurtheater oder Amateur-Musikgruppen wieder möglich sein, auch Aufführungen im Freien könnte es geben.

All diese Lockerungen sind allerdings weiterhin an eine Inzidenz unter 100 geknüpft - darüber gilt die Bundesnotbremse. Und darüber liegt auch Augsburg, wo die Zahlen stagnieren - die Inzidenz liegt dort heute bei 189. Jörg Heinzle ist der Frage auf den Grund gegangen, warum das so ist.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Viele Hausärzte sind massiv verärgert von einer Entscheidung von Jens Spahn . Denn eigentlich erfolgt die zweite Impfung mit AstraZeneca nach zwölf Wochen - doch der Gesundheitsminister hat die Frist verkürzt. Das sorgt für Chaos in den Praxen , wie Daniela Hungbaur beschreibt.

Die Impfkampagne ist inzwischen in Fahrt gekommen - allerdings geht es nicht überall gleich schnell voran. Gesundheitsminister Klaus Holetschek erklärt im Interview von Uli Bachmeier und Markus Bär, warum die Impfungen selbst innerhalb des Freistaates unterschiedlich schnell vorankommen , wo die Probleme liegen und ob noch eine vierte Corona-Welle droht.

Am Mittwoch beginnt in Bayern das Abitur. Eine Testpflicht vor den Abschlussprüfungen gibt es dabei nicht – zum Ärger mancher Lehrkräfte. Doch viele Schüler fürchten sich vor falsch positiven Ergebnissen vor der wichtigen Prüfung. Welche Regeln gelten , hat Anna Katharina Schmid recherchiert.

Am Abend wurde zudem bekannt, dass Bundesinnenminister Horst Seehofer sich mit dem Coronavirus infiziert hat. Er befindet sich in häuslicher Isolation, erklärte sein Sprecher Steve Alter. Er habe derzeit keine Krankheitssymptome.

Die Zahlen: Bislang gibt es in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.527.251 Fälle, das sind 6922 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 615.338 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1232 mehr als am Vortag.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Das dürfte für Jubel im (oft noch virtuellen) Klassenzimmer sorgen: Viele Schüler in Bayern müssen in diesem Schuljahr keine Schulaufgaben mehr schreiben:

Für viele Schüler in Bayern gilt: Dieses Schuljahr gibt es keine Schulaufgaben mehr

Covid-Patienten müssen zwischen Kliniken verlegt werden, die Fahrten sind für Rettungsdienste aufwendiger. Ohne Ehrenamtliche würde es in Augsburg nicht gehen. Doch die geraten zunehmend an ihre Grenzen, wie diese Geschichte zeigt:

Corona belastet Augsburger Retter stark: "Ein nicht endender Katastrophenfall"

Wissenschaftsjournalistin Mai Thi Nguyen-Kim kritisiert im Interview von Daniel Wirsching die Schauspieler-Aktion #allesdichtmachen und Jan Josef Liefers. Und sie erzählt, wieso sie das Labor mit dem Fernsehen tauschte.

Mai Thi Nguyen-Kim: "Besonders ärgern mich die 'Querdenker'"

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.