Das Corona-Update vom 10. November

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Bisher waren Schulen verhältnismäßig tolerant gegenüber Eltern, die ihre Kinder nicht testen lassen wollen. Mit den neuen Regeln – die seit gestern gelten – ändert sich das. Testverweigerern drohen seit dem Ende der Allerheiligenferien Bußgelder zwischen fünf und 1000 Euro am Tag, dazu die Note sechs in allen verpassten Leistungsnachweisen. Mehr dazu hier.

Unsere Autorin fragt sich: "Das Verpasste aufzuholen, ist mühsam und raubt Kindern ihre Kräfte. Gibt es ernsthaft Eltern, die das wollen können?" Ihren Kommentar finden Sie hier.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Von Testverweigerern zu Impfverweigerern: In der Debatte um die, bislang ausgebliebene, Corona-Impfung von Hubert Aiwanger richtet nun auch Parteikollege Fabian Mehring deutliche Worte an seinen Chef. Im Interview fordert er, Aiwanger solle sich impfen lassen.

In der Debatte um die, bislang ausgebliebene, Corona-Impfung von richtet nun auch Parteikollege deutliche Worte an seinen Chef. Im Interview fordert er, Aiwanger solle sich impfen lassen.

Die steigenden Corona-Zahlen könnten die Weihnachtsmärkte in Augsburg gefährden. Dennoch gehen alle Veranstalter davon aus, dass die Termine bestehen blieben. Diese Weihnachtsmärkte finden 2021 in Augsburg statt.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.844.054 Fälle verzeichnet, das sind 39.676 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 884.809 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 10.237 mehr als am Vortag.

Die Krankenhausampel steht in Bayern auf Rot. Aktuell liegen 655 Corona-Patientinnen und -Patienten auf der Intensivstation. Ab 450 springt die Ampel auf Gelb, bei 600 auf Rot.

In Deutschland wurden inzwischen 113.672.633 Impfungen verabreicht. 58.043.550 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 69,8 Prozent. Vollständig geimpft wurden 55.925.630 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 67,3 Prozent.

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

