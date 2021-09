Das Corona-Update vom 10. September

Die Ständige Impfkommission (Stiko) hat ihre Empfehlung für Schwangere und Stillende angepasst und spricht sich in einem neuen Beschlussentwurf explizit für eine Corona-Impfung aus. Konkret empfiehlt die Stiko eine Impfung ab dem 2. Schwangerschaftsdrittel sowie von nicht oder unvollständig geimpften Stillenden mit zwei Dosen eines mRNA-Impfstoffs. Dazu zählen die Impfstoffe der Hersteller Moderna sowie Biontech/Pfizer. Noch ist die Empfehlung allerdings nicht endgültig, Änderungen sind weiterhin möglich. Mehr dazu hier.

Keine Lohnfortzahlung für Ungeimpfte in der Quarantäne: Ungeimpfte, die in Quarantäne müssen, könnten auch in Bayern künftig ihren Verdienstausfall nicht mehr ersetzt bekommen. Rein rechtlich ist es zwar schon möglich, die Verdienstausfälle Ungeimpfter nicht mehr auszugleichen, der Vorschlag stößt aber auf Widerstand. "Jemanden dafür zu sanktionieren, weil er etwas unterlassen hat (eine Impfung), ist an den Haaren herbeigezogen", kommentiert mein Kollege Christian Grimm.

Biontech will Impfstoff-Zulassung für Kinder beantragen. Der Impfstoffhersteller will in den kommenden Wochen die Zulassung seines Corona-Impfstoffs auch für Kinder im Alter zwischen fünf und elf Jahren beantragen. Bei dem künftigen Vakzin für Kinder soll es sich um den bisherigen Impfstoff in niedrigerer Dosierung handeln. Mehr dazu hier.

Im Augsburger Zoo gilt jetzt die 3G-Regel. Wer den Augsburger Zoo besuchen will, muss künftig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Ab kommenden Montag, dem letzten Tag der Sommerferien, öffnen nach Pandemie-bedingter Pause außerdem wieder die Tierhäuser. Alle Infos dazu hier.