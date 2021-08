Das Corona-Update vom 11. August

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Menschen in Deutschland, die nicht geimpft sind, müssen sich fortan auf neue Corona-Regeln einstellen. Das haben Bund und Länder am Dienstag gemeinsam entschieden. Ungeimpfte brauchen ab einer bundesweiten Inzidenz von 35 für viele gesellschaftliche Bereiche wie Restaurants, Kinos und Schwimmbäder einen negativen Corona-Test. Außerdem wird der Bund die kostenlosen Corona-Tests abschaffen. Nach der Ministerpräsidentenkonferenz fragen sich viele, ob Bayern sich am Fahrplan des Bundes orientiert, oder – wie schon öfter in der Corona-Pandemie – nachsteuern wird.

Wie geht es im Freistaat jetzt konkret weiter? Wie genau läuft es mit den verpflichtenden Tests für Ungeimpfte? Und gelten die neu beschlossenen Corona-Regeln auch für Kinder? Diesen und weiteren wichtigen Fragen sind Maria Heinrich, Stephanie Sartor und Philipp Wehrmann nachgegangen. Die Antworten finden Sie hier.

Dass man die Dinge in Bayern gerne einmal anders sieht als im Rest der Republik, das zeigen auch die jüngsten Aussagen von Bayerns Ministerpräsident Markus Söder. Dieser trat noch am Dienstagabend vor die TV-Kameras und erklärte die Beschlüsse der forangegangenen Konferenz für obsolet. Damit nimmt er einen großen Schaden billigend in Kauf, schreibt Christian Grimm in seinem Kommentar.

In der Corona-Krise wurde RKI-Chef Lothar Wieler der breiten Masse bekannt - und für viele wurde er durch seine Analysen zum Hassobjekt . Margit Hufnagel berichtet, weshalb sich sogar das LKA einschalten musste.

wurde der breiten Masse bekannt - und für viele wurde er durch seine . berichtet, weshalb sich sogar das LKA einschalten musste. Wie viel Geld aus Corona-Hilfen haben Unternehmen aus der Region Augsburg bislang erhalten? Eine Studie der IHK liefert dazu Fakten. Michael Hörmann schreibt, die hohe Summe zeige die dramatische Lage der Wirtschaft auf.

bislang erhalten? Eine liefert dazu Fakten. schreibt, die hohe Summe zeige die dramatische Lage der Wirtschaft auf. Über mögliche Konsequenzen für diejenigen, die sich nicht gegen Corona immunisieren lassen wollen, streiten derzeit Politiker. Ein Verfassungsrechtler hat dazu eine klare Meinung, wie Simon Kaminski berichtet.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts ( RKI) und des Bayerischen Landesamts für Gesundheit und Lebensmittelsicherheit (LGL) 3.799.425 Fälle verzeichnet, das sind 4.996 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 656.938 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 662 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 95.802.971 Impfungen verabreicht. 52.108.008 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 62,7 Prozent. Vollständig geimpft wurden 46.227.957 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 55,6 Prozent.

Beim Bund-Länder-Treffen sind neue Corona-Regeln ab Ende August beschlossen worden. Hier die wichtigsten Fragen und Antworten, wo und wie Geimpfte ihren Impfpass künftig mitführen müssen.

Die Stadt Augsburg hat einen Auftrag für Luftfilter in den Klassenzimmern vergangene Woche ausgeschrieben. Dass bis zum Anfang des Schuljahres alle 750 Geräte vor Ort sind, ist aber unwahrscheinlich.

Hunderte aus Aichach-Friedberg verstoßen gegen Corona-Regeln – die Höhe der Bußgelder ist teils immens. Eine große Rolle spielt die Querdenken-Demo in Aichach.

