Das Corona-Update vom 11. Juni

Jeden Tag laufen viele Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist - mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Wenn man mit Freunden im Biergarten sitzt und die Abendsonne genießt, könnte man manchmal fast vergessen, dass die Corona-Pandemie noch nicht vorbei ist. Doch sobald man sein nächstes Getränk bestellt, wird man schnell wieder daran erinnert - schließlich gehört die Maske weiterhin zur Arbeitskleidung der Kellnerinnen und Kellner. Wie lange wird dieses Bild wohl noch in unserem Alltag bleiben? Darüber sind sich selbst Experten uneinig. Virologe Alexander Kekulé sagt: Die Menschen sehnen sich nach Normalität, nach Gesichtern, nach Mimik - dabei stört die Maske. Gleichzeitig gibt es gute Gründe dafür, dass der Mundschutz uns noch lange erhalten bleibt, selbst wenn die Pandemie einmal vorbei ist. Wie lange werden wir also noch Maske tragen? Dieser Frage ist meine Kollegin Sophia Huber nachgegangen.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Am siebten Tag ihrer Quarantäne Anfang Januar veränderte sich das Leben der 23-jährigen Viktoria aus Aichach . Zuvor dachte sie, Corona könne ihr nicht viel anhaben, schließlich war sie jung und gesund. Doch dann schlug das Virus mit voller Härte zu. Unter den Folgen von "Long Covid" leidet sie noch heute. Mein Kollege Max Kramer hat aufgeschrieben, wie sich die junge Frau zurückkämpft.



Zuvor dachte sie, könne ihr nicht viel anhaben, schließlich war sie jung und gesund. Doch dann schlug das mit voller Härte zu. Mein Kollege hat aufgeschrieben, wie sich die junge Frau zurückkämpft. Während Betroffene wie Viktoria noch immer mit den Folgen einer Corona-Erkrankung kämpfen, kehrt nach und nach die Normalität in den Alltag vieler Menschen zurück. Das gilt auch für die Schulen. Doch wie genau sieht Normalität dort aus? Die Bundesschülerkonferenz etwa warnte bereits davor, in den verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien zu viele Klassenarbeiten und Prüfungen abzuhalten. Für diese Forderung erhielten sie nun prominente Unterstützung: Bildungsministerin Anja Karliczek sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, man solle das Ende dieses Schuljahres nicht überfrachten.



Die Bundesschülerkonferenz etwa warnte bereits davor, in den verbleibenden Wochen bis zu den Sommerferien zu viele Klassenarbeiten und Prüfungen abzuhalten. Für diese Forderung erhielten sie nun prominente Unterstützung: Bildungsministerin sagte im Gespräch mit unserer Redaktion, man solle das Ende dieses Schuljahres nicht überfrachten. Heute beginnt die Fußball-EM mit dem Spiel Türkei gegen Italien . Um 21 Uhr ist Anpfiff. Wer dieses oder eines der nächsten Spiele nicht daheim, sondern auf einer Großleinwand im Biergarten sehen will, hat in Augsburg durchaus Möglichkeiten. Wo die Partien übertragen werden, erfahren Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert Koch-Instituts 3.711.569 Fälle verzeichnet, das sind 2440 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 644.398 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 442 mehr als am Vortag.

In Deutschland wurden inzwischen 59.038.531 Impfungen verabreicht. 39.539.170 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 47,5 Prozent. Vollständig geimpft wurden 20.648.461 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 24,8 Prozent. (Stand der Impfquoten: 11.06.2021)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Das könnte Sie auch interessieren:

Während überall die Corona-Regeln gelockert werden, fragen sich werdende Eltern immer noch: Was gilt eigentlich bei der Geburt für Väter? Wir haben nachgefragt.

Diese Regeln gelten für Väter in den Kreißsälen in der Region

Eine brasilianische Ärztin zeigt neue Ungerechtigkeiten in der Corona-Krise auf. Und sie sagt: Ein gutes Ergebnis hat die Pandemie in Brasilien hervorgebracht.

Corona in Brasilien: Kinder und Jugendliche leiden am meisten

Michel Friedman hat ein Plädoyer für den Streit geschrieben. Als dringliche Mahnung an unsere "Konsensgesellschaft". Denn sonst fehle "der Sauerstoff der Demokratie".

Michel Friedman: Deutschland droht, an Streitunfähigkeit zu scheitern

Über alle Entwicklungen informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

Wir wollen wissen, was Sie denken: Die Augsburger Allgemeine arbeitet daher mit dem Meinungsforschungsinstitut Civey zusammen. Was es mit den repräsentativen Umfragen auf sich hat und warum Sie sich registrieren sollten, lesen Sie hier.