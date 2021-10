Das Corona-Update vom 11. Oktober

Jeden Tag laufen einige Nachrichten zum Coronavirus über den Ticker. Wir sammeln an dieser Stelle alles, was heute wichtig ist – mit besonderem Blick auf Bayern und unsere Region.

Der 11. Oktober ist ein Tag der Wende in der Corona-Politik Deutschlands. Mit dem heutigen Tag sind Corona-Tests nicht mehr für alle Bürger gratis verfügbar. Wer sich symptomfrei auf das Coronavirus testen lassen möchte, muss jetzt in der Regel selbst für die Kosten aufkommen. Denn das Angebot der kostenfreien "Bürgertests", das die Bundesregierung seit März gemacht hatte, ist zu Ende.

Doch es gibt noch Ausnahmen: Warum sich Bund und Länder auf kostenpflichtige Corona-Tests geeinigt haben, wie viel Geld die Tests kosten und wer davon ausgenommen ist, das erklärt mein Kollege Markus Bär hier.

Einige Experten argumentieren, dass die Kosten für die Corona-Tests nicht mehr länger dem Steuerzahler zugemutet werden können, da es mittlerweile genug kostenlose Impfangebote für die Menschen in Deutschland gebe. Doch Kritiker befürchten eine "Schattenpandemie", weil mehr Corona-Infektionen unerkannt bleiben könnten, wenn weniger getestet wird. Die ganze politische Debatte hat Maria-Mercedes Hering in diesem Artikel zusammengefasst.

Weitere wichtige Corona-Nachrichten des Tages:

Die Pandemie schadet unserer Gesundheit. Durch die Einschränkungen der Corona-Pandemie verbringen die Deutschen immer größere Teile ihrer Zeit sitzend. Angesichts von Homeoffice stehen sie während der Arbeit kaum mehr auf und stehen unter Dauerstress. Das ergab der DKV-Report.

Clubs haben in Bayern seit Oktober wieder geöffnet. Zutritt bekommt nur, wer geimpft oder genesen ist oder einen PCR-Test gemacht hat. Doch ist das die sinnvollste Lösung? Nach einem Corona-Ausbruch in einer Aichacher Diskothek kommen Zweifel auf. Wie sicher ist 3G wirklich beim Feiern in Clubs?

Rufe nach einem Freedom Day werden lauter. In der Corona-Pandemie haben sich die Vorzeichen geändert – und immer mehr Menschen wünschen sich, Corona doch jetzt bitte einfach für beendet zu erklären und einen „Freedom Day“ zu feiern. Das ist aber so nachvollziehbar wie falsch. Denn Umsicht ist weiter nötig. Ein Kommentar.

3G plus bei AEV-Heimspielen: Das sind die neuen Regeln im Curt-Frenzel-Stadion. Bei AEV-Heimspielen im Curt-Frenzel-Stadion gilt ab sofort die 3G plus. Fans der Augsburger Panther bekommen günstige PCR-Tests. Was das für das Derby gegen München bedeutet, lesen Sie hier.

Die Zahlen: Bislang wurden in Deutschland nach Angaben des Robert-Koch-Instituts 4.313.384 Fälle verzeichnet, das sind 3111 mehr als am Vortag. In Bayern haben sich bisher 748.034 Menschen mit dem Virus infiziert, das sind 1097 mehr als am Vortag. (Stand: 11. Oktober)

Die Krankenhausampel steht in Bayern momentan auf Grün. Im Freistaat werden 235 hospitalisierte Fälle in den letzten sieben Tagen gemeldet. Erst bei 1200 Fällen springt die Ampel auf Gelb. 259 Corona-Patientinnen und -Patienten liegen aktuell auf der Intensivstation. Erst bei 600 Patienten springt die Ampel auf Rot. (Stand: 11. Oktober)

In Deutschland wurden inzwischen 109.044.503 Impfungen verabreicht. 56.911.524 Menschen wurden mindestens einmal geimpft, das ergibt eine Impfquote von 68,45 Prozent. Vollständig geimpft wurden 54.264.564 Menschen, das ergibt eine Impfquote von 65,3 Prozent. (Stand: 11. Oktober)

Mit unseren interaktiven Karten und Grafiken geben wir Ihnen einen Überblick:

Über alle Entwicklungen rund um das Coronavirus informieren wir Sie auch immer in unserem Live-Blog.

